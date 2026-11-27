Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác thăm, làm việc tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân, người lao động Công ty.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

Nhắc lại dấu mốc mẻ gang đầu tiên ra lò ngày 29/11/1963, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận vai trò của Khu Gang thép Thái Nguyên trong những năm xây dựng miền Bắc, chi viện cho miền Nam; đồng thời trân trọng những đóng góp của các thế hệ công nhân Gang thép vào sự phát triển của tỉnh và ngành thép Việt Nam.

Các đại biểu dự chương trình.

Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của Công ty trong duy trì sản xuất, chăm lo đời sống người lao động và giữ vững uy tín thương hiệu TISCO qua việc cung cấp thép cho nhiều công trình trọng điểm.

Các đại biểu dự chương trình.

Năm 2026, Công ty ước sản xuất hơn 900 nghìn tấn thép cán, bằng 115% kế hoạch; doanh thu ước đạt 20 nghìn 300 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch; tạo việc làm cho gần 3 nghìn lao động, với thu nhập bình quân gần 15,6 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận sự quan tâm của lãnh đạo Công ty đối với công tác xây dựng Đảng và tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ Công ty.

Chia sẻ với Công ty về những vướng mắc kéo dài của Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, đồng chí Trịnh Xuân Trường khẳng định, tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và đề nghị Công ty tiếp tục làm việc với Tổng công ty Thép Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước để sớm xây dựng phương án tháo gỡ khó khăn.

Đồng chí động viên tập thể Công ty phát huy tay nghề của đội ngũ công nhân và uy tín thương hiệu TISCO để giữ ổn định sản xuất, từng bước nâng cao năng lực sản xuất.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Gang thép Thái Nguyên phát biểu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Khu Gang thép Thái Nguyên.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công ty CP Gang thép Thái Nguyên khẳng định, tập thể Công ty sẽ phát huy truyền thống đoàn kết của các thế hệ công nhân Gang thép, quyết tâm vượt qua khó khăn, tiếp tục cải tiến thiết bị, nâng cao hiệu quả sản xuất, giữ ổn định việc làm, thu nhập và chăm lo tốt hơn đời sống người lao động trong chặng đường tiếp theo.