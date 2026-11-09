Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.

Quang cảnh cuộc họp.

Thực hiện Kết luận 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc gồm 44 thành viên; phân công rõ trách nhiệm trong rà soát, thẩm định đối với từng khối cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Việc kê khai vị trí việc làm được tiến hành đến từng cá nhân, gắn nhiệm vụ, công việc với sản phẩm đầu ra và thời gian thực hiện thực tế. Hồ sơ được thẩm định qua 3 vòng nhằm kiểm tra tính chính xác, thống nhất của dữ liệu, làm căn cứ xác định nhu cầu nhân lực sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tiến độ tiến độ và kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Đến hết ngày 8/11/2026, 100% cơ quan, đơn vị thuộc diện rà soát đã hoàn thành hồ sơ đạt yêu cầu; tuy nhiên, tiến độ cập nhật, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống của Trung ương ở một số đơn vị còn gặp khó khăn.

Cụ thể, đối với khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, 11/11 cơ quan cấp tỉnh và 99/99 đảng ủy xã, phường đã hoàn thành hồ sơ, được thẩm định đủ điều kiện đồng bộ dữ liệu.

Đối với khối chính quyền, 17/17 sở, ban, ngành và 163/163 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành có hồ sơ đạt yêu cầu. Trong số 9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, có 7 đơn vị đồng bộ dữ liệu thành công. Ở cấp xã, 99/99 HĐND và 99/99 UBND xã, phường hoàn thành hồ sơ; trong đó 56 HĐND và 79 UBND cấp xã đã đồng bộ thành công. Các đơn vị còn lại gặp vướng mắc do hệ thống quá tải. Đối với 614 đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục và lĩnh vực khác, hồ sơ đã đạt yêu cầu nhưng chưa thể cập nhật do chưa được cấp tài khoản.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tiến độ và kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Về phương án biên chế, kết quả rà soát bước đầu cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa nhu cầu nhân lực với số biên chế được giao và số người hiện có, nhất là ở cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, tổng biên chế được giao là 708 người, hiện có 656 người. Qua tính toán theo khối lượng công việc và định mức, nhu cầu nhân lực là 686,82 người, thấp hơn số hiện có 21,8 người. Đáng chú ý, đề xuất ban đầu của các cơ quan là 892 người, cao hơn số hiện có 185 người. Sau 3 vòng thẩm định, đề xuất giảm còn 709 người, giảm 183 người so với ban đầu; 10/11 cơ quan có nhu cầu không vượt số người hiện có.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy dự cuộc họp.

Ở cấp xã, biên chế được giao là 2.551 người, trong khi số có mặt tại ngày 15/10/2026 là 2.839 người, cao hơn 288 người, tương đương 11,3%. Khối lượng công việc quy đổi tương đương 3.042 người; các địa phương đề xuất nhu cầu năm 2027 là 2.899 biên chế. Sau thẩm định, phương án sơ bộ là 2.826 người, giảm 73 người so với đề xuất của các địa phương và giảm 216 người so với khối lượng công việc quy đổi.

Tình trạng thừa, thiếu nhân lực có sự khác biệt giữa các địa bàn. So với nhu cầu sau thẩm định, có 40 xã, phường dôi dư tổng cộng 170 người; 48 đơn vị thiếu 157 người và 11 đơn vị cơ bản cân đối được nhân lực. Một số địa phương dôi dư nhiều như Mường Khương 14 người, Pha Long 13 người, Bảo Thắng 12 người; trong khi phường Yên Bái thiếu 10 người, xã Trấn Yên thiếu 9 người. Xét theo khu vực, các phường thiếu tổng cộng 26 người, còn khu vực xã dôi dư 39 người.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Đối với khối chính quyền, nhu cầu biên chế công chức tại các sở, ngành thuộc UBND tỉnh năm 2027 là 2.345 chỉ tiêu, giảm 13 chỉ tiêu so với số được giao. Trong khi đó, nhu cầu cán bộ, công chức cấp xã là 4.742 chỉ tiêu, tăng 747 chỉ tiêu so với 3.995 chỉ tiêu được giao; toàn bộ mức tăng thuộc các cơ quan của UBND cấp xã, còn biên chế HĐND cấp xã giữ nguyên 297 chỉ tiêu.

Nhu cầu nhân lực tại các đơn vị sự nghiệp công lập cũng tăng, tập trung ở giáo dục và y tế. Trong đó, ngành giáo dục cần 36.535 người, tăng 4.510 người so với số được giao; ngành y tế cần 4.472 người, tăng 531 người. Các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc UBND tỉnh tăng 46 người, đơn vị trực thuộc UBND cấp xã tăng 50 người; riêng các đơn vị trực thuộc sở, ngành giữ nguyên 773 người.

Những số liệu trên cho thấy nhu cầu nhân lực tăng chủ yếu ở giáo dục, y tế do yêu cầu định mức theo quy mô trường, lớp, giường bệnh và ở cấp xã do khối lượng nhiệm vụ tăng khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, tình trạng nơi thừa, nơi thiếu đặt ra yêu cầu phải rà soát, bố trí lại đội ngũ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm từng địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan. Đồng chí đặc biệt đánh giá cao cách làm sáng tạo trong cụ thể hóa hướng dẫn của Trung ương bằng các biểu mẫu trung gian, giúp từng cán bộ, công chức, viên chức xác định rõ nhiệm vụ, thời gian thực hiện và sản phẩm đầu ra. Việc rà soát đến từng cá nhân là cần thiết, bởi mỗi người phải trực tiếp xác định công việc thực tế của mình, không thể làm thay hoặc chỉ tổng hợp chung chung.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí thẳng thắn yêu cầu chỉ rõ những cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, triển khai chậm phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; đồng thời biểu dương các đơn vị thực hiện tốt. Đồng chí nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, thường xuyên cập nhật những thay đổi trong hướng dẫn, tiêu chí của Trung ương để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hoàn thiện dữ liệu. Đối với phương án biên chế sơ bộ, cần chủ động trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương để đánh giá mức độ phù hợp, kịp thời điều chỉnh khi cần thiết, bảo đảm số liệu phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế.