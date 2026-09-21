Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo một số ý tưởng quy hoạch tạo không gian phát triển đô thị, du lịch

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, cơ quan liên quan.

Đơn vị tư vấn báo cáo 3 nhóm ý tưởng quy hoạch.

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe đơn vị tư vấn báo cáo 3 nhóm ý tưởng quy hoạch lớn, gồm: Trung tâm hành chính mới tỉnh Thanh Hóa; Quần thể khu du lịch tâm linh và tuyến cáp treo kết hợp các điểm đến tại Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, Khu di tích lịch sử Thành Hoàng Nghiêu, Khu di tích lịch sử và thắng cảnh Phủ Na, Bến En; Khu kinh tế biển và du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đảo Mê - Bãi Đông - Am Các.

Đây là những nội dung quan trọng về công tác quy hoạch liên quan trực tiếp đến định hướng tổ chức không gian phát triển của tỉnh.

Các ý tưởng quy hoạch từng bước hình thành định hướng phát triển có tính tổng thể, đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng không gian, tạo dư địa mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh những yêu cầu, định hướng cụ thể đối với từng ý tưởng quy hoạch; trong đó tập trung vào tính chiến lược, tính khả thi, hiệu quả sử dụng đất, kết nối không gian phát triển, bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, bảo vệ môi trường và huy động nguồn lực đầu tư.

Trên cơ sở ý tưởng quy hoạch, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, chuẩn bị tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, rà soát kỹ các quy hoạch đảm bảo đúng quy định của pháp luật.