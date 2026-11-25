Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; các ban, sở, ngành liên quan; đại diện Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường.

Đồng chí Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức các sự kiện UNESCO và tiếp đón Tổng Giám đốc UNESCO tại tỉnh Ninh Bình.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Du lịch đã báo cáo tiến độ triển khai công tác tổ chức các sự kiện UNESCO và tiếp đón Tổng Giám đốc UNESCO tại Ninh Bình.

Theo đó, các sự kiện UNESCO và tiếp đón Tổng Giám đốc UNESCO tại Ninh Bình diễn ra từ ngày 1-2/12/2026 với các hoạt động: lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tiếp xã giao Tổng Giám đốc UNESCO; đoàn công tác tham quan Quần thể danh thắng Tràng An, tham quan không gian trải nghiệm văn hoá quảng bá, trải nghiệm với các nghệ nhân tỉnh Ninh Bình; Lễ phát động Thập kỷ quốc tế về văn hoá vì phát triển bền vững 2027- 2036, Kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam- UNESCO; Lễ kỷ niệm 10 năm Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Ma Nhai trên núi Non Nước là Di sản tư liệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương…

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở Du lịch và Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ chức các sự kiện UNESCO tại tỉnh Ninh Bình, phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức và thành lập Tổ giúp việc của Ban Tổ chức. Đồng thời ban hành Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 20/11/2026 về việc phối hợp tổ chức các sự kiện UNESCO và tiếp đón Tổng Giám đốc UNESCO tại tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 397/KH-UBND, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai. Đến nay, công tác chuẩn bị các hoạt động đã được các sở, ngành, đơn vị thực hiện theo đúng tiến độ, nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đề xuất các ý kiến phối hợp tổ chức các sự kiện UNESCO tại Ninh Bình.

Qua nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác phối hợp tổ chức các sự kiện UNESCO và tiếp đón Tổng Giám đốc UNESCO tại Ninh Bình, các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ đã cho ý kiến vào từng khâu, từng công việc cụ thể, như: công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu; việc sắp xếp thời gian, bố trí các hoạt động bảo đảm tuân thủ nghi thức đối ngoại, quy định về lễ tân và đảm bảo sự hài hòa, thống nhất với chương trình tổng thể của chuyến thăm; hoạt động chào xã giao và đón tiếp của lãnh đạo tỉnh với Tổng Giám đốc UNESCO sau ngày tổ chức các sự kiện chính; việc chuẩn bị các tiết mục nghệ thuật, hoạt động văn hoá tại Quần thể danh thắng Tràng An; phương án di chuyển của đại biểu tại các sự kiện…

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: Việc tổ chức các sự kiện UNESCO và tiếp đón Tổng Giám đốc UNESCO tại Ninh Bình là dịp quan trọng để giới thiệu, quảng bá những giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An, hình ảnh Ninh Bình đến bạn bè quốc tế; thể hiện trách nhiệm của tỉnh Ninh Bình trong quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với đảm bảo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Qua nghe các ý kiến đóng góp của các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ; ý kiến tham mưu của các sở, ngành, đại diện doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thống nhất một số nội dung công việc, yêu cầu xác định rõ vai trò, đầu mối thực hiện, sản phẩm hoàn thành, kết quả công việc được giao, nội dung cần cấp có thẩm quyền quyết định của từng hạng mục công việc, báo cáo tiến độ vào 16 giờ hàng ngày.

Thống nhất chương trình điều hành xuyên suốt trong 2 ngày diễn ra sự kiện, giao Sở Du lịch phối hợp với Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh làm việc với Bộ Ngoại giao, UNESCO Việt Nam xác nhận lại lịch trình, thành phần, thứ tự phát biểu, nghi thức ngoại giao; tiến hành kiểm tra toàn bộ chương trình, chạy thử chương trình các hoạt động diễn ra tại Tràng An, quan tâm phương án di chuyển, âm thanh, phiên dịch cụ thể; chuẩn bị chu đáo hoạt động trải nghiệm, giao lưu giữa đoàn đại biểu với người dân một cách gần gũi, tự nhiên khi chia sẻ về bảo vệ cảnh quan, sinh kế, môi trường; quan tâm việc quản lý, phương án đưa đón đối với học sinh, sinh viên, người dân phù hợp với thời gian của chương trình; chuẩn bị phương án khi thời tiết bất lợi; kiểm tra kỹ về thuyền, áo phao, phương án cứu hộ, y tế; rà soát lại danh sách đại biểu, phân công người phụ trách các đoàn đại biểu; công tác hậu cần, chuẩn bị tiệc chiêu đãi đề nghị Sở Du lịch phối hợp với Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp đối soát, lập danh sách khách quốc tế để có phương án phục vụ cụ thể.

Về các hoạt động văn hoá, truyền thông, yêu cầu Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp với các cơ quan chuẩn bị chương trình đảm bảo tính chính xác, bản sắc và vai trò chủ thể của di sản, giới thiệu được sự phong phú của văn hoá Ninh Bình sau hợp nhất gắn với bảo tồn, phát triển di sản bền vững và lợi ích của cộng đồng; rà soát các nội dung UNESCO sẽ trao cho Ninh Bình; Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị, kiểm tra kỹ lưỡng về kỹ thuật, đường truyền, thời lượng tổ chức phát sóng các chương trình theo Kế hoạch; Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị quan tâm kiểm tra công tác đảm bảo ANTT, phương án xử lý các sự cố phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, y tế... Đối với kinh phí phối hợp tổ chức, các đơn vị dự toán kinh phí theo đúng chính sách, quy định của pháp luật, gửi Sở Tài chính thẩm định.

Sau sự kiện, đề nghị các cấp, ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các khuyến nghị chuyên môn của UNESCO về bảo tồn, phát huy giá trị di sản Tràng An; tranh thủ sự tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn của UNESCO trong việc xây dựng Hồ sơ đề cử “Cảnh quan sinh thái - văn hóa Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc” trình UNESCO ghi danh là di sản thế giới.