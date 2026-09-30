Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban với các cơ quan trong khối Nội chính

Quang cảnh hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 9/2026. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trong khối Nội chính.

Công tác nội chính tiếp tục được triển khai chủ động, bám sát địa bàn, lĩnh vực

Đánh giá chung tại hội nghị cho thấy, công tác nội chính tiếp tục được triển khai chủ động, bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Đồng chí Phạm Vũ Cường - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày báo cáo công tác nội chính. Ảnh: Thành Duy

Trong tháng 9, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội.

Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được triển khai đồng bộ. Trong tháng, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, môi trường, tham nhũng, tiêu cực và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An báo cáo tại hội nghị giao ban. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, một vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền đã được khám phá, với số tiền bị chiếm đoạt được làm rõ hơn 220 tỷ đồng. Qua công tác thanh tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm và chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Kịp thời phát hiện, tham mưu, xử lý vụ việc ngay từ cơ sở

Trên cơ sở đánh giá tình hình và dự báo các yếu tố có thể tác động đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan trong khối Nội chính tiếp tục chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, nhất là tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm và lĩnh vực tiềm ẩn phức tạp; kịp thời phát hiện, tham mưu, xử lý vụ việc ngay từ cơ sở.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm quân số trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và thực binh “Vòm phòng không bền vững”.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Công an cấp xã với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực, Tòa án nhân dân khu vực, Thi hành án dân sự khu vực, cấp ủy và UBND cấp xã, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chú trọng. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là việc quản lý, sử dụng tài sản công, các cơ sở nhà, đất trước đây thuộc cấp huyện quản lý; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và quản lý tài chính, tài sản công.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, tập trung giải quyết các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tính công khai, minh bạch và tăng hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận quan tâm; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh vụ việc mới.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cần đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, tấn công, truy quét, tập trung vào tội phạm giết người, trộm cắp tài sản, ma túy, công nghệ cao, tội phạm kinh tế, môi trường; đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên, học sinh đua xe, lạng lách, gây rối trật tự công cộng.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; chủ động bảo vệ chính trị nội bộ, nắm tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.