Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai nghe báo cáo về việc lựa chọn biểu trưng của tỉnh

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; thành viên Hội đồng nghệ thuật và Ban giám khảo Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Lào Cai.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Lào Cai được phát động từ ngày 15/12/2025, thu hút sự tham gia của đông đảo họa sĩ, nhà thiết kế trong cả nước. Đến hết ngày 31/5/2026, Ban Tổ chức tiếp nhận 373 tác phẩm của 137 tác giả đến từ 24 tỉnh, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu tại cuộc họp.

Căn cứ thể lệ cuộc thi, Hội đồng Nghệ thuật đã tổ chức chấm chọn độc lập, khách quan, bảo đảm công bằng, minh bạch. Các phương án được đánh giá trên những tiêu chí chủ yếu, như: phản ánh được những đặc trưng nổi bật về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người và khát vọng phát triển của Lào Cai; có giá trị thẩm mỹ, tính biểu tượng và tính khái quát cao; bảo đảm tính hiện đại, bản sắc dân tộc; có khả năng ứng dụng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, in ấn, đối ngoại và chuyển đổi số; không trùng lặp với các biểu trưng đã được sử dụng trong nước và quốc tế.

Qua 05 vòng chấm chọn, Ban Giám khảo đã lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu để tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện. Trên cơ sở đánh giá giá trị thẩm mỹ, tính biểu tượng, bản sắc địa phương và khả năng ứng dụng, Ban Tổ chức đề xuất lựa chọn một phương án và tổ chức công khai lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và fanpage của UBND tỉnh trong thời gian từ ngày 5 - 12/9/2026.

Kết quả tiếp nhận 379 ý kiến góp ý, trong đó có 59 ý kiến qua Cổng thông tin điện tử tỉnh và 320 ý kiến qua Fanpage UBND tỉnh. Các ý kiến tập trung vào nội dung, ý nghĩa biểu trưng; bố cục, đường nét, màu sắc; khả năng nhận diện; tính đại diện cho tỉnh Lào Cai sau hợp nhất; vấn đề kế thừa và bản quyền tác phẩm.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và góp ý của Nhân dân, Hội đồng Nghệ thuật đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa phương án. Trong đó, kiểu chữ “LÀO CAI” được điều chỉnh theo hướng đơn giản, hài hòa, dễ nhận diện; các phương án màu sắc được nghiên cứu để phù hợp với từng chất liệu và môi trường sử dụng.

Đối với phần biểu tượng, Hội đồng Nghệ thuật thống nhất giữ hình tượng ngôi sao trên đỉnh Phan Xi Păng; điều chỉnh tỷ lệ các khối hình hai bên; tinh chỉnh một số chi tiết như đập thủy điện, đầu chim hạc, đường cong ruộng bậc thang nhằm tạo sự cân đối, hài hòa và tăng khả năng nhận diện.

Phương án sau chỉnh sửa tiếp tục giữ hệ thống hình tượng chủ đạo, đồng thời được hoàn thiện về bố cục, đường nét, màu sắc và khả năng ứng dụng trên nhiều chất liệu, kích thước khác nhau. Phương án đã được lấy ý kiến các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi và nhận được sự nhất trí để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn.

Tại cuộc họp, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và thành viên Hội đồng Nghệ thuật tiếp tục góp ý về tỷ lệ, đường nét, màu sắc, bố cục của phương án, nhằm bảo đảm tính cân đối, hài hòa.

Bí thư Tỉnh uỷ Dương Quốc Huy phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng Nghệ thuật và các cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu, lựa chọn, hoàn thiện phương án biểu trưng của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, phương án được đề xuất đã thể hiện được 4 đặc trưng cơ bản của tỉnh, gồm: đỉnh Phan Xi Păng, sông Hồng, thủy điện Thác Bà và ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Trong đó, hình tượng đỉnh Phan Xi Păng được thể hiện nổi bật, hài hòa, tạo dấu ấn riêng và khả năng nhận diện cao cho biểu trưng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc lựa chọn biểu trưng chính thức của tỉnh là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm tính thẩm mỹ, khoa học, tính đại diện và sự đồng thuận của Nhân dân. Quá trình lấy ý kiến phải thực chất, dân chủ, công khai, thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng.

Trên cơ sở ý kiến của Nhân dân, Hội đồng Nghệ thuật và các cơ quan chuyên môn, phương án biểu trưng cần tiếp tục được rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện về bố cục, tỷ lệ, đường nét, màu sắc, bảo đảm sự cân đối, hài hòa và thuận tiện trong ứng dụng thực tế.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc lựa chọn biểu trưng chính thức của tỉnh.

Đồng chí giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với Hội đồng Nghệ thuật tiếp tục hoàn thiện phương án; đồng thời giải trình cụ thể, rõ ràng những nội dung được Nhân dân quan tâm, góp ý.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhấn mạnh tinh thần nhất quán của tỉnh là luôn lắng nghe, cầu thị, tôn trọng ý kiến Nhân dân, hướng tới lựa chọn biểu trưng có giá trị nghệ thuật, mang bản sắc riêng, thể hiện hình ảnh và khát vọng phát triển của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.