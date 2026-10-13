Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và khảo sát một số trụ sở cơ quan để xem xét, bố trí sử dụng

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hiện có 3 khoa, 2 phòng với 45 cán bộ, viên chức, người lao động. Tháng 9/2026, nhà trường được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quyết định công nhận đạt chuẩn mức 1.

Lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về công tác chuẩn bị lễ đón Bằng công nhận nhà trường đạt chuẩn mức 1, đồng thời xem xét một số nội dung trong xây dựng Đề án trường đạt chuẩn mức 2, tập trung vào quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nguồn vốn.

Theo yêu cầu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 2, tổng diện tích sử dụng của trường cần bảo đảm tối thiểu 3 ha. Trước đây, tỉnh đã có chủ trương bố trí thêm một cơ sở tại địa điểm khác. Tuy nhiên, trên cơ sở xác định Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, nơi nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn cần có vị trí thuận lợi, phù hợp với vai trò và chức năng, lãnh đạo tỉnh thống nhất chủ trương mở rộng diện tích hiện có, nghiên cứu sử dụng thêm khu vực Nhà khách Tỉnh ủy để phục vụ mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn mức 2.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc xây dựng trường đạt chuẩn mức 2 phải được tính toán tổng thể, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về diện tích, cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ đào tạo. Trong đó, phương án quy hoạch, kiến trúc cần bố trí đảm bảo điều kiện học tập, nghiên cứu và sinh hoạt, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của nhà trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên đoàn công tác khảo sát thực tế tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Đồng chí cũng đề nghị Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ phối hợp với các sở, ngành tỉnh rà soát nhu cầu sử dụng đất, nghiên cứu phương án mở rộng và hoàn thiện quy hoạch tổng thể. Trên cơ sở đó, đề xuất quy mô đầu tư, phương án kiến trúc và các hạng mục cần thiết.

Đối với Lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn mức 1, đồng chí yêu cầu nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo chương trình, nội dung và các điều kiện tổ chức, bảo đảm trang trọng, thiết thực.

Trong chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã khảo sát trực tiếp một số địa điểm dự kiến xây dựng các hạng mục phục vụ mục tiêu đưa Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn mức 2.

*Sáng cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi khảo sát thực tế tại trụ sở cũ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (phường Lương Văn Tri) và trụ sở cũ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (phường Đông Kinh) để xem xét bố trí, sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn công tác khảo sát thực tế trụ sở cũ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phường Đông Kinh)

Tại các điểm đến, các cơ quan chuyên môn đã báo cáo hiện trạng quỹ đất, tài sản công, đồng thời đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch, định hướng sử dụng trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn công tác khảo sát thực tế trụ sở cũ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (phường Lương Văn Tri)

Tại buổi khảo sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quỹ đất và tài sản công là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng, nhu cầu sử dụng và định hướng quy hoạch, trên cơ sở đó tham mưu tỉnh phương án sắp xếp, bố trí, khai thác và sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực hiện có, tránh lãng phí.

Đồng chí cũng lưu ý việc sử dụng các quỹ đất hiện có cần hướng đến đa mục tiêu, tạo dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc bố trí trụ sở, địa điểm làm việc cho các cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu phương án kiến trúc đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối hạ tầng phù hợp với quy hoạch và thiết kế tổng thể không gian đô thị.