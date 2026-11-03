Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Xây dựng

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tham dự chương trình làm việc có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 10 tháng năm 2026, Sở Xây dựng đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh tham mưu công tác quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, giao thông vận tải, quản lý hoạt động xây dựng và nhà ở; đồng thời chú trọng công tác hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho chính quyền cấp xã trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu định hướng tại buổi làm việc.

Công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, tất cả 82 xã đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung; toàn tỉnh có 2 đô thị loại II và 23 đô thị loại III; tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 32,35%, bằng 99,85% kế hoạch năm. Đây là cơ sở quan trọng để tổ chức lại không gian phát triển, định hướng đầu tư hạ tầng và khai thác hiệu quả tiềm năng của các địa bàn sau sáp nhập.

Đồng chí Phí Công Hoan - Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và chủ đầu tư trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trọng tâm là Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các tuyến giao thông kết nối khu vực miền núi phía Bắc. Đối với Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, 12 xã, phường có tuyến đi qua đang tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành phần diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất công trước ngày 31/12/2026.

Song song với việc phối hợp triển khai các dự án giao thông trọng điểm, công tác phát triển hạ tầng giao thông nông thôn tiếp tục được quan tâm. Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, đến ngày 30/10/2026, toàn tỉnh đã mở mới 123,57 km đường; mở rộng nền đường 345,36 km; kiên cố hóa 228,59 km mặt đường bê tông xi măng, mở rộng mặt đường bê tông xi măng 73,54 km và hoàn thành hơn 31,8 km hệ thống thoát nước.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông được tăng cường. Khối lượng vận tải hàng hóa 10 tháng đạt gần 33,57 triệu tấn, bằng 119,85% so với cùng kỳ năm 2025; vận tải hành khách đạt hơn 25 triệu lượt, bằng 117,8% so với cùng kỳ.

Công tác phát triển nhà ở xã hội được tập trung triển khai với 5 dự án, tổng quy mô 3.736 căn hộ. Các chủ đầu tư đang được đôn đốc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành 820 căn trong năm 2026 theo chỉ tiêu Chính phủ giao. Toàn tỉnh hiện có 29 dự án nhà ở thương mại đang triển khai với quy mô 7.326 căn nhà riêng lẻ và 259 căn hộ chung cư.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 10 tháng, Sở Xây dựng đã giải quyết 99.690 hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt trên 90%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%.

Lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh phát biểu làm rõ một nội dung về công tác cán bộ, tài chính và tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được và làm rõ các khó khăn, điểm nghẽn trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội và quản lý hoạt động xây dựng.

Đặc biệt, các ý kiến đi sâu vào tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; khả năng thu hút đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa; những bất cập trong phát triển hạ tầng đô thị, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và quá trình triển khai chính sách hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn.

Các đại biểu đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, nguồn lực và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Cùng với đó, làm tốt công tác quy hoạch liên vùng, khu, cụm công nghiệp, nhất là quy hoạch phải có điểm nhấn; quản lý tốt vật liệu, giá xây dựng; tập trung giải ngân vốn đầu tư công...

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả ngành Xây dựng đạt được trong 10 tháng năm 2026, nhất là trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh mới hợp nhất, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, ngành Xây dựng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, cơ bản duy trì hoạt động quản lý nhà nước thông suốt trên các lĩnh vực phụ trách.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những hạn chế cần sớm khắc phục, trong đó, tiến độ một số dự án hạ tầng còn chậm; giải ngân vốn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phát triển nhà ở xã hội chưa đạt tiến độ; việc bảo trì, sửa chữa một số tuyến giao thông chưa kịp thời; tình trạng ngập úng đô thị và kết nối, khai thác dữ liệu chuyên ngành còn nhiều bất cập.

Đồng chí yêu cầu ngành Xây dựng tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cùng với đó là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động, chuyển từ quản lý sang quản trị, kiến tạo phát triển; từ tham mưu theo yêu cầu sang chủ động nghiên cứu, dự báo và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn ngay từ sớm; chủ động tạo lập môi trường, điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư.

Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, phát triển đô thị gắn với hệ thống giao thông, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới sau sáp nhập; nghiên cứu các cơ chế huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải; khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa.

Đối với các dự án trọng điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư và địa phương, tập trung giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, phấn đấu hoàn thành thu hồi phần diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất công trước ngày 31/12/2026, hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2027. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai, các dự án giao thông kết nối và giao thông nông thôn; phấn đấu hoàn thành tối thiểu 500 km đường giao thông nông thôn trong năm 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu kết buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu ngành Xây dựng tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc triển khai các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành tối thiểu 820 căn trong năm 2026; tăng cường quản lý chất lượng công trình, thị trường bất động sản, giá và nguồn cung vật liệu xây dựng; khắc phục dứt điểm hư hỏng trên 7 tuyến đường tỉnh (Đường tỉnh 151C (Phố Lu - Tân An); Đường tỉnh 151B (Võ Lao - Nậm Tha); Đường tỉnh 153 (Cốc Ly - Nghĩa Đô); Đường tỉnh 155 (Dền Sáng - Bắc Cường); Đường tỉnh 159 (Nàn Sản - Bản Liền); Đường tỉnh 163 (Yên Bái - Khe Sang); Đường tỉnh 165 (Mậu A - Tân Nguyên) trước ngày 31/12/2026.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống dữ liệu chuyên ngành theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức thực thi nhiệm vụ.

Nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu nòng cốt, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ chính quyền cấp xã, nhất là các địa bàn vùng cao, vùng khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả. Qua đó, tạo chuyển biến thực chất trong quản lý Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian phát triển và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và giai đoạn 2025 - 2030.