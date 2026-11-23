Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng đón tiếp các doanh nghiệp Trung Quốc đến thăm và làm việc tại Quảng Trị. Đồng thời khẳng định, tỉnh luôn quan tâm thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư đến nghiên cứu đầu tư tại tỉnh.

Ông Trần Kiệt, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Quảng Tây và các doanh nghiệp Trung Quốc tham dự buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Hiện nay, tỉnh đang ưu tiên phát huy nguồn lực, dư địa để tập trung phát triển kinh tế số; đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng cơ chế "luồng xanh" cho các dự án đầu tư, nhất là dự án công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng với nhiều nội dung được rút ngắn thời gian giải quyết hoặc cam kết xử lý nhanh.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Quảng Trị tham dự buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin khái quát về tiềm năng, lợi thế của tỉnh với quy hoạch các khu kinh tế, cửa khẩu, sân bay, cảng biển nước sâu, vị trí kết nối khu vực và định hướng phát triển năng lượng, nguồn tài nguyên khoáng sản phục vụ phát triển công nghiệp bán dẫn cũng như việc chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng các khu công nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc tham dự buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Tại buổi làm việc, ông Trần Kiệt, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Quảng Tây và đại diện các doanh nghiệp tham gia đoàn công tác cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và môi trường thu hút đầu tư của tỉnh.

Đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc tham dự buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Đại diện các doanh nghiệp cũng trao đổi về định hướng kết nối, bổ trợ thế mạnh và thúc đẩy hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực trọng tâm như: năng lượng, vật liệu cao cấp, công nghiệp bán dẫn, logistics và phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cũng đã trao đổi, làm rõ thêm tiềm năng, thế mạnh và các lĩnh vực mà nhà đầu tư quan tâm.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh làm đầu mối để làm việc, phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư thông qua áp dụng cơ chế giải quyết thủ tục hành chính "luồng xanh"; rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo hướng bổ sung hạ tầng giao thông, cảng biển chiến lược và mở rộng ranh giới các khu kinh tế để đồng bộ chính sách ưu đãi; đồng thời phát huy lợi thế nguồn năng lượng sạch, hạ tầng cảng biển nước sâu và kết nối hành lang kinh tế khu vực.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho ông Trần Kiệt, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Quảng Tây - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho ông Trần Kiệt, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Quảng Tây - Ảnh: T.Đ

Tỉnh cũng ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như điện tử, bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu, năng lượng xanh, vật liệu mới, hóa chất và đóng tàu; sẵn sàng tạo điều kiện để nhà đầu tư tham gia đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, đồng thời trực tiếp sản xuất, sớm đưa các ý tưởng hợp tác thành các dự án hiệu quả.

Ông Trần Kiệt, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Quảng Tây tặng quà lưu niệm cho đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh: T.Đ

Ông Trần Kiệt, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Quảng Tây tặng quà lưu niệm cho đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh: T.Đ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ