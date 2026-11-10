Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Thanh Nưa

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 10 tháng năm 2026, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Nưa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm; việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và cấp trên được triển khai kịp thời, nghiêm túc; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng từng bước được nâng lên.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và có bước phát triển; sản xuất nông, lâm nghiệp duy trì ổn định, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng. Tổng diện tích cây nông nghiệp đạt 5.227,8ha; tổng đàn gia súc 21.689 con; tỷ lệ che phủ rừng đạt 51,08%. Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, xanh, thông minh bền vững, xã Thanh Nưa tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê, mắc ca. Việc triển khai, xây dựng và thực hiện kịch bản tăng trưởng theo tháng, quý đã đi vào nền nếp, các chỉ tiêu tăng trưởng được xác định cụ thể và có giải pháp để thực hiện; công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng được tăng cường. Thu ngân sách trên địa bàn đến 31/10 đạt 20,8 tỷ đồng, đạt 185,74% kế hoạch giao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 81% kế hoạch vốn.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Văn hóa - xã hội, an sinh và đời sống Nhân dân được quan tâm; cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng, chống tham nhũng, giải quyết đơn thư, kiến nghị được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Trong 2 tháng cuối năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của xã vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Khối lượng công việc lớn, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và triển khai các dự án trọng điểm. Yêu cầu về cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp thôn, bản và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục đặt ra cao.

Trước yêu cầu đó, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Nưa tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 10 tháng đầu năm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026. Trọng tâm là duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đảng ủy xã Thanh Nưa kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ bổ sung, điều chỉnh tăng thêm 2 - 3 biên chế so với định mức hiện nay để phù hợp với các xã có khối lượng công việc lớn, nhiều chương trình, dự án thu hút đầu tư. Tỉnh xem xét, điều chỉnh quy hoạch chung và điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất (đất rừng, đất nông nghiệp sang đất công nghiệp và thương mại, du lịch và dịch vụ) phù hợp với định hướng phát triển, bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, xã Thanh Nưa kiến nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ xã thu hút đầu tư đối với một số dự án xã có tiềm năng và đã có quy hoạch chi tiết góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. UBND tỉnh, Sở Tài chính quan tâm sớm phân bổ vốn cho 2 dự án tái định cư để xã đủ điều kiện ký hợp đồng và sớm khởi công dự án.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trung tập đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong 10 tháng năm 2026. Đồng thời, đề xuất những giải pháp để xã Thanh Nưa tháo gỡ, khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm.

Hội nghị tập trung thảo luận một số nội dung: Hoàn thiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trong đó chú trọng các chỉ tiêu về kết nạp đảng viên, xây dựng nông thôn mới, kịch bản tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là các dự án ngoài ngân sách. Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án tái định cư trên địa bàn; quan tâm điều chỉnh quy hoạch phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương; hoàn thiện vị trí việc làm, nhất là các đơn vị sự nghiệp…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng ghi nhận những nỗ lực và kết quả Đảng bộ, chính quyền xã Thanh Nưa đạt được trong 10 tháng năm 2026. Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 11 nội dung tại Thông báo kết luận buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Đảng ủy 2 xã Thanh Nưa và Thanh Yên ngày 15/5/2026. Ngay sau buổi làm việc, Đảng ủy xã cần tổ chức rà soát toàn bộ các nhiệm vụ, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đồng chí trong cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể theo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát thực tiễn. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu xã Thanh Nưa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có thế mạnh như: Du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Đối với các dự án đang triển khai, cấp ủy, chính quyền xã cần tiếp tục quyết liệt vào cuộc, đồng hành cùng nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, không để xảy ra tình trạng chậm trễ.

Đặc biệt, với vị trí là địa bàn biên giới, xã cần tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Cùng với đó, chú trọng đấu tranh phòng, chống ma túy; ngăn ngừa tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân.