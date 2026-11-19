Tham dự có các đồng chí: Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu dự làm việc.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, du lịch đến giáo dục, y tế và bảo đảm an ninh biên giới. Từ năm 2021 đến nay, Cao Bằng ký kết 98 thỏa thuận, văn bản hợp tác quốc tế với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; tổ chức 160 đoàn sang thăm, làm việc và giao lưu tại Trung Quốc; đón tiếp, làm việc với hơn 300 đoàn của cơ quan chính quyền, doanh nghiệp Trung Quốc đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác tại tỉnh. Giai đoạn 2021 - 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đạt 4,460 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân 17%/năm. Riêng 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 1,559 tỷ USD.

Hoạt động hợp tác kinh tế được thúc đẩy cùng với quá trình hoàn thiện hạ tầng và nâng cấp hệ thống cửa khẩu. Trong đó, cửa khẩu Trà Lĩnh - Long Bang được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế; mở chính thức cửa khẩu song phương Lý Vạn - Thạc Long; cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế. Việc nâng cấp, mở mới các cặp cửa khẩu góp phần mở rộng không gian giao thương, tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải, xuất nhập khẩu hàng hóa và kết nối kinh tế giữa Cao Bằng với Quảng Tây.

Triển khai Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Tính đến ngày 7/8/2026, khu cảnh quan đón 36.924 lượt khách, bằng 160,8% tổng lượng khách của cả năm 2025. Đang nghiên cứu phát triển các tuyến du lịch liên kết, như: “Hành trình theo chân Bác” Pác Bó - Mạnh Ma; kết nối Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng với các địa phương Lạc Nghiệp, Phượng Sơn của Quảng Tây.

Trong lĩnh vực giáo dục, tỉnh tuyển chọn, cử 57 học sinh học các trường đại học, học viện theo chương trình học bổng của chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; cử gần 90 cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên đề tại Quảng Tây; cử 160 công chức, viên chức ngành y tế tham gia các khóa đào tạo tại các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc Quảng Tây. Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, hai bên duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, bảo vệ sinh cảnh loài vượn Cao Vít, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu tại cuộc họp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá một số hạn chế trong quá trình hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận đã ký kết, từng bước cụ thể hóa thành những chương trình, dự án hợp tác thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực cho các bên...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục được củng cố, mở rộng trên nhiều lĩnh vực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định. Tuy nhiên, kết quả hợp tác, nhất là hợp tác kinh tế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; việc cụ thể hóa các thỏa thuận thành chương trình, dự án cụ thể còn hạn chế.

Khẳng định, quan hệ hợp tác cần dựa trênquan điểm và nguyên tắc: đặt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ lên hàng đầu, không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc; chủ động đổi mới phương thức hợp tác theo hướng sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả, bình đẳng và cùng có lợi. Bám sát nhu cầu thị trường, phát huy lợi thế địa lý, lựa chọn lĩnh vực, đối tác hợp tác có trọng tâm, trọng điểm, trước hết là thị trường Quảng Tây, từng bước mở rộng sang các địa bàn tiềm năng khác. Phát huy nội lực, chủ động tranh thủ ngoại lực, lấy doanh nghiệp và người dân làm chủ thể, chú trọng phát triển doanh nghiệp địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành rà soát, đánh giá toàn diện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, làm rõ kết quả, những nội dung chưa thực hiện, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; chủ động chuẩn bị các điều kiện về quy hoạch, đất đai, nguồn nhân lực, năng lực doanh nghiệp và môi trường đầu tư. Khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế cửa khẩu, thương mại, logistics; chuyển mạnh xúc tiến đầu tư sang từng doanh nghiệp, đối tác và dự án cụ thể. Phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu sản phẩm; nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Phát huy trách nhiệm của từng sở, ngành trong triển khai hợp tác quốc tế; khẩn trương chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đầu Xuân năm 2027, lựa chọn những nội dung hợp tác thiết thực, khả thi, có khả năng triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực, cụ thể.