Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Đảng uỷ UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027
Chiều 11/11, Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Đảng uỷ UBND tỉnh về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công gắn với xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027. Đồng chí Lê Minh Ngân - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/videos/6880/thuong-truc-tinh-uy-lam-viec-voi-dang-uy-ubnd-tinh-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2027-559392