Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Đảng uỷ UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

(NB&CL) “Trong công cuộc kiến thiết nước nhà, có bốn vấn đề cần chú ý đến, cũng phải coi là quan trọng ngang nhau: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa” - chính từ tư tưởng ấy, cách đây tròn 80 năm, ngay khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa mới giành được độc lập, trong bộn bề công việc của chính quyền mới của những ngày đầu cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quyết tâm tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Và chỉ hai năm sau đó, hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ hai cũng đã được tổ chức.