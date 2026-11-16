Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh, sau hợp nhất tỉnh, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cùng với việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, công tác xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đội ngũ cán bộ không chỉ cần vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt mà còn phải có tư duy đổi mới, năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị Trường Chính trị tỉnh cần nhìn nhận rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, nhất là việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, từng bước xây dựng nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh cho biết: Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, sau khi hợp nhất, nhà trường đã ổn định tổ chức, tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng số. Năm 2026, Trường đã tổ chức 13 lớp Trung cấp lý luận chính trị; phối hợp tổ chức bế giảng 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị, tiếp tục quản lý 01 lớp theo chương trình đào tạo; phối hợp với Ban Đề án Dân tộc thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 01 lớp bồi dưỡng quản lý phát triển địa phương… Trong năm, nhà trường đã tổ chức giảng dạy thí điểm theo mô hình đồng giảng; hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục có chuyển biến tích cực, từng bước gắn với yêu cầu tổng kết thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Trường đã ban hành kế hoạch ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026, định hướng đến năm 2030; các ứng dụng tuyển sinh trực tuyến, khảo sát đánh giá, duyệt giáo án trực tuyến, phòng họp không giấy… đã tạo nhiều chuyển biến tích cực về hiệu quả công tác giảng dạy; hiện nay, 100% văn bản nội bộ được xử lý trên môi trường mạng, 100% viên chức quản lý sử dụng chữ ký số. Đảng bộ Trường có 05 chi bộ khoa, phòng với 63 đảng viên; cơ cấu tổ chức bộ máy của trường được sắp xếp tinh gọn, phù hợp, đúng quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Trường Chính trị tỉnh trong việc ổn định tổ chức, duy trì hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy sau hợp nhất. Đặc biệt, việc nhà trường được công nhận đạt chuẩn mức độ 1 là kết quả đáng ghi nhận, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2030. Đứng trước yêu cầu 5 năm tới, nhà trường phải có những giải pháp hết sức quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy nhà trường quán triệt, thể chế hóa đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nhà trường, trong quá trình tổ chức thực hiện gắn chặt chẽ với công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phải có định lượng rõ ràng, xác định nguồn lực, phương pháp chỉ đạo, thời gian thực hiện. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Quang Minh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu nhà trường tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giảng viên và học viên, xây dựng môi trường giáo dục chính trị lành mạnh, đoàn kết, trách nhiệm.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, sở, ngành tỉnh dự buổi làm việc.

Đối với việc tiếp nhận các Trung tâm chính trị cấp xã về Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà trường khẩn trương hoàn thiện phương án, trong đó tính toán kỹ việc tiếp nhận đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, không làm gián đoạn nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để thống nhất phương án và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí cũng yêu cầu nhà trường nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; chủ động tham gia tư vấn, đề xuất các giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học; từng bước hiện đại hóa phương pháp quản trị, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Về mục tiêu xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2030, đồng chí đề nghị nhà trường phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện từng tiêu chí, xác định rõ lộ trình, tiến độ và trách nhiệm thực hiện; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện hạ tầng đồng bộ với yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp, tham mưu, đề xuất các giải pháp, nguồn lực để xây dựng Trường Chính trị tỉnh phát triển bền vững. Đảng ủy HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh kiểm tra việc điều chỉnh quy hoạch, tiến độ xây dựng dự án xây dựng Trường Chính trị tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Chính trị tỉnh. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, viên chức, người lao động; xây dựng Đảng bộ và nhà trường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với truyền thống, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, Trường Chính trị tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.