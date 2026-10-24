Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các nhà đầu tư về tiến độ triển khai dự án

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các nhà đầu tư và cơ quan, đơn vị liên quan về việc triển khai các dự án khởi công trên địa bàn tỉnh trong quý IV/2026.

Chủ trì cuộc làm việc có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các xã, phường và đại diện các nhà đầu tư.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Các nhà đầu tư dự cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư và công tác chuẩn bị các điều kiện để khởi công các dự án trong quý IV/2026. Theo đó, 10 tháng năm 2026, tỉnh Sơn La đã quyết liệt triển khai các thủ tục đầu tư; tính đến ngày 22/10, toàn tỉnh đã phê duyệt 47 dự án thu hút đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 94.000 tỷ đồng. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, phường triển khai thực hiện các bước thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho khởi công thực hiện các dự án. Đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 47 dự án được cấp chủ trương đầu tư có 20 dự án đăng ký khởi công trong quý IV/2026, gồm: 10 dự án năng lượng, tổng mức đầu tư 32.916,7 tỷ đồng; 9 dự án du lịch, tổng mức đầu tư 2.365 tỷ đồng; 1 dự án chế biến nông sản, tổng mức đầu tư 1.480 tỷ đồng. Hiện nay, các chủ đầu tư đang triển khai hồ sơ thiết kế, môi trường, đấu nối và giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại cuộc làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp các khó khăn, vướng mắc như: Công tác đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, giải phóng mặt bằng còn chậm; một số dự án chưa hoàn thành chuyển mục đích sử dụng đất, rừng, giao, thuê đất; công tác thẩm định về thiết kế, môi trường và thủ tục chuyên ngành còn chưa hoàn thành, ảnh hưởng các bước tiếp theo…

Công ty cổ phần năng lượng Pắc Ngà Đông kiến nghị tại cuộc làm việc.

Công ty cổ phần Đỉnh gió Tà Xùa kiến nghị tại cuộc làm việc.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Anh báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

Tại hội nghị, các nhà đầu tư đã nêu những vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chuẩn bị khởi công và triển khai thực hiện dự án; trao đổi trực tiếp những vấn đề cần tháo gỡ cho từng dự án; đồng thời, kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với tỉnh về thủ tục, mặt bằng, hạ tầng, cơ chế chính sách cũng như các điều kiện triển khai, vận hành hiệu quả các dự án ngay trong quý IV/2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh: Năm 2026, tỉnh Sơn La đặt ra mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên. Để đạt được mục tiêu đề ra, đòi hỏi sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Việc các nhà đầu tư nghiên cứu, quyết định đầu tư các dự án là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư kinh doanh cũng như là tiềm năng, lợi thế của tỉnh Sơn La. Qua đó, mở ra những cơ hội, nền tảng, tiền đề để khai thác tiềm năng, lợi thế tạo thêm động lực phát triển tăng trưởng mới trong thời gian tới. Tỉnh cam kết thực hiện đồng hành, lắng nghe, chia sẻ, giải quyết khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các nhà đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, đảm bảo nguồn lực cần thiết để tổ chức khởi công các dự án trong quý IV/2026. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên cập nhật tình hình, kết quả thực hiện; kịp thời trao đổi, kiến nghị với cơ quan chức năng của tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện dự án được thuận lợi, đúng tiến độ, không để xảy ra tình trạng đăng ký đầu tư nhưng chậm triển khai, khởi công dự án hình thức, kéo dài tiến độ hoặc sử dụng đất, nguồn lực không hiệu quả, đặc biệt là tránh tình trạng bán dự án.

Đối với các dự án đã khởi công, đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, các nhà đầu tư tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, chủ động rà soát, xây dựng và triển khai các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả ngay từ quý IV/2026 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát huy tối đa công suất thiết kế và năng lực sản xuất của các dự án. Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, sử dụng đất, tài nguyên, lao động, an toàn trong khi thi công và có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Các ngân hàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục cho vay vốn thuận lợi; quan tâm về thời hạn vay, lãi suất, tiến độ giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn theo tiến độ thực hiện dự án. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, triển khai các dự án là nhiệm vụ quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kịp thời xử lý và giải quyết những nội dung theo thẩm quyền, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục về đất đai. Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn để tổ chức khởi công ít nhất 20 dự án thu hút đầu tư trong quý IV/2026; tiếp tục rà soát, đôn đốc các nhà đầu tư có các dự án đã khởi công đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Các sở, ngành phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, chịu trách nhiệm đối với từng dự án để giải quyết, đồng hành cùng doanh nghiệp; kịp thời tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy để nắm và chỉ đạo.