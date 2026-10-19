Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ triển khai hai khu công nghiệp tại Gia Phú

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Phối cảnh Khu công nghiệp Phú Xuân và Khu công nghiệp Phú Xuân 1 tại xã Gia Phú.

Theo báo cáo, hai dự án do Công ty Cổ phần Công nghiệp Linh Linh làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 500 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.462 tỷ đồng. Trong đó, Khu công nghiệp Phú Xuân có diện tích 300 ha, tổng vốn đầu tư 3.277 tỷ đồng; Khu công nghiệp Phú Xuân 1 có diện tích 200 ha, tổng vốn đầu tư 2.185 tỷ đồng. Cả hai dự án đã khởi công ngày 26/8/2026, dự kiến triển khai thi công hạ tầng trong năm 2027 và đưa vào vận hành từ quý I/2028.

Đến ngày 16/10/2026, công tác kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất tại hai khu công nghiệp đạt 260/500 ha, bằng 52% tổng diện tích. Tuy nhiên, diện tích mặt bằng chính thức bàn giao cho chủ đầu tư mới đạt 4,3 ha, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các hạng mục hạ tầng.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án Khu công nghiệp Phú Xuân và Khu công nghiệp Phú Xuân 1 tại xã Gia Phú.

Đối với Khu công nghiệp Phú Xuân, cơ quan chức năng đã thông báo thu hồi đất toàn bộ 300 ha, thực hiện áp giá bồi thường 148 ha, niêm yết phương án đối với 17,13 ha và chi trả 42,04 tỷ đồng. Dự án đã có giấy phép môi trường, quyết định cho thuê đất; chủ đầu tư đang san gạt trên diện tích 4,3 ha đã được bàn giao. Với Khu công nghiệp Phú Xuân 1, việc thông báo thu hồi đất đã thực hiện trên toàn bộ 200 ha, song diện tích áp giá bồi thường mới đạt 20 ha và chưa thực hiện chi trả.

Những khó khăn chủ yếu hiện nay tập trung ở công tác giải phóng mặt bằng. Khối lượng công việc lớn trong khi nhân lực thực hiện tại địa phương còn thiếu; việc kiểm đếm, áp giá, thẩm định tài sản và hoàn thiện phương án bồi thường chưa đáp ứng yêu cầu. Một số hộ dân đề nghị chỉ bàn giao đất khi có nơi tái định cư, trong khi khu tái định cư Phú Xuân chưa hoàn thành xây dựng. Bên cạnh đó, tình trạng tạo lập công trình, cây trồng trái phép nhằm trục lợi chính sách bồi thường có dấu hiệu diễn biến phức tạp, cần được xác minh, xử lý theo quy định.

Hạ tầng kết nối và bảo đảm nguồn nước cũng là những vấn đề cần sớm giải quyết. Tuyến đường kết nối nút giao IC17 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai chưa được triển khai, ảnh hưởng đến khả năng kết nối giao thông và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Theo quy hoạch, nhu cầu cấp nước cho hai khu công nghiệp khoảng 58.000 m³/ngày đêm; phương án xây dựng nhà máy nước công suất 70.000 m³/ngày đêm tại Khu công nghiệp Phú Xuân 1 cùng nguồn và tuyến ống dẫn nước thô đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Tại buổi kiểm tra, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện và các giải pháp tháo gỡ. Theo đề xuất, trong quý IV/2026 cần đẩy nhanh bàn giao diện tích đã áp giá bồi thường, hoàn thiện thủ tục dự án cấp nước thô và khởi công tuyến đường kết nối IC17; phấn đấu tổ chức thi công đồng loạt hạ tầng các khu công nghiệp từ quý I/2027.

Việc đẩy nhanh tiến độ 02 dự án đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các sở, ngành và chủ đầu tư, trong đó giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng ngoài hàng rào và bảo đảm nguồn lực triển khai là những nhiệm vụ cần được tập trung giải quyết.

Đến ngày 16/10/2026, công tác kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất tại hai khu công nghiệp đạt 260/500 ha, bằng 52% tổng diện tích.

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ; tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để những vướng mắc trong tổ chức thực hiện kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

UBND xã Gia Phú cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng đợt, phân công rõ trách nhiệm, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để đẩy nhanh kiểm đếm, hoàn thiện phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Các sở, ngành liên quan được yêu cầu rà soát, bố trí nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư Phú Xuân, tuyến đường kết nối nút giao IC17 và phương án cấp nước cho hai khu công nghiệp.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cần phối hợp hỗ trợ nhân lực, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư phải chủ động nguồn vốn, nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công ngay trên diện tích đã được bàn giao, bảo đảm tiến độ và tuân thủ các quy định về đất đai, môi trường, khoáng sản.

Đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị đầu tư, thi công.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhấn mạnh, việc sớm tháo gỡ các điểm nghẽn, đưa hai khu công nghiệp vào triển khai đồng bộ có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng công nghiệp, mở rộng không gian thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là hành vi tạo lập công trình trái phép để trục lợi chính sách bồi thường, cơ quan chức năng cần khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm theo quy định, không để phát sinh vi phạm mới, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng.

Ngay sau khi kiểm tra tại khu công nghiệp tại Gia Phú, đoàn công tác của tỉnh tiếp tục làm việc với các địa phương, chủ đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu, cụm công nghiệp trọng điểm và dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn phía Bắc của tỉnh.