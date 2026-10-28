Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng trường học tại các xã biên giới thuộc giai đoạn 2

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trịnh Tường.

Theo báo cáo, giai đoạn 2 có 4 dự án trường học tại các xã: Trịnh Tường, Bản Vược, Si Ma Cai và Bản Lầu, với tổng mức đầu tư 980 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đã giao là 518 tỷ đồng; giá trị giải ngân lũy kế đạt hơn 274 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch vốn.

Các dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng học, phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, khu nội trú học sinh, nhà ăn, bếp, nhà đa năng và các công trình phụ trợ, đáp ứng quy mô 28 lớp, với 980 học sinh mỗi trường. Khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, tạo môi trường học tập, sinh hoạt ổn định cho học sinh tại các xã biên giới.

Phối cảnh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trịnh Tường sau khi hoàn thành.

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trịnh Tường, dự án có tổng mức đầu tư 235 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 9,7 ha, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 23.341 m². Đến nay, toàn bộ mặt bằng khu vực xây dựng các khối nhà đã được bàn giao cho đơn vị thi công; riêng khu vực bãi tập kết đất, đá thừa rộng khoảng 2,8 ha đang tiếp tục triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng.

Một số hạng mục móng, tường móng và kết cấu ban đầu của công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trịnh Tường đã được thực hiện.

Nhà thầu đang tập trung thi công san nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống kè và nhà lớp học bộ môn Tiểu học; đồng thời triển khai di chuyển đường điện phục vụ thi công. Một số hạng mục móng, tường móng và kết cấu ban đầu của công trình đã được thực hiện.

Tuy nhiên, tiến độ thi công còn gặp khó khăn do tuyến đường vận chuyển vật liệu đến công trình và tuyến vận chuyển đất, đá ra bãi thải có mặt cắt ngang nhỏ, ảnh hưởng đến việc huy động máy móc, thiết bị.

Đối với Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bản Vược, công trình có tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 15,5 ha, diện tích sàn xây dựng khoảng 21.980 m². Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị thi công 14,3/15,5 ha; phần diện tích còn lại liên quan đến các hộ dân đang được tập trung giải quyết.

Khối lượng san nền, đào đắp được triển khai song song với thi công các khối nhà. Đến nay, đơn vị thi công đã đào, vận chuyển khoảng 135.000 m³ đất; khối lượng đào san lấp nội bộ đạt khoảng 147.000 m³, đắp mặt bằng K90 đạt khoảng 82.000 m³. Tại các khối nhà, nhà lớp học Tiểu học đang triển khai đắp đất nền móng, ghép ván khuôn cột tầng 1; nhà lớp học bộ môn Tiểu học đang xây tường bao tầng 1, gia công và lắp dựng ván khuôn dầm, sàn tầng 2.

Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bản Vược đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công đồng bộ. Chủ đầu tư kiến nghị chính quyền địa phương khẩn trương rà soát hồ sơ, giải quyết các vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng còn lại; đề nghị các cơ quan chức năng sớm công bố giá vật liệu xây dựng để có cơ sở hoàn thiện dự toán theo quy định.

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Si Ma Cai, dự án có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, diện tích khu đất khoảng 4,98 ha, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 21.080 m². Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, toàn bộ mặt bằng được bàn giao cho đơn vị thi công.

Hiện nhà thầu đang triển khai nổ mìn phá đá, san nền, với khối lượng đào đắp đạt khoảng 45%; đồng thời chuẩn bị thi công móng các khối nhà lớp học, nhà ăn, bếp và triển khai các hạng mục kè đá hộc, kè rọ đá, đường giao thông vào trường. Các hạng mục nhà lớp học, phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, khu nội trú và một số hệ thống kỹ thuật đã được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, bàn giao cho nhà thầu triển khai thực hiện. Những hạng mục còn lại đang được tư vấn thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bản Vược.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, xây dựng trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đời sống đồng bào vùng biên giới. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, tập trung cao độ để triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Dương Quốc Huy yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các cơ quan liên quan rà soát cụ thể tiến độ từng dự án, từng hạng mục; chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng. Đối với các địa phương, cần tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, bảo đảm an toàn lao động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn; xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, tập trung tháo gỡ khó khăn, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Các sở, ngành chức năng cần chủ động phối hợp, tham mưu giải quyết kịp thời những kiến nghị thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đồng bộ, đúng quy định.