Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026

Sáng 16-10, đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì Lễ phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026. Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng ủy HĐND tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh; Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa.

Đồng chí Hồ Xuân Trường phát biểu tại lễ phát động.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân đã tích cực hưởng ứng các hoạt động hỗ trợ về nhà ở, sinh kế, chữa bệnh và học tập. Cùng với các chính sách của Nhà nước, những đóng góp thiết thực này đã góp phần cải thiện đời sống, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2025 đến nay, các nguồn lực vận động đã góp phần hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 3.600 ngôi nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở; hỗ trợ sinh kế, khám, chữa bệnh cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; giúp nhiều học sinh có điều kiện tiếp tục đến trường.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, hơn 66.300 phần quà đã được trao để chăm lo Tết cho người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn. Những kết quả ấy có ý nghĩa thiết thực trong đời sống: Các hộ được hỗ trợ có chỗ ở an toàn hơn, có thêm điều kiện làm ăn, giảm bớt chi phí chữa bệnh và chăm lo việc học của con em. Sự quan tâm ấy cũng là nguồn động viên để các hộ nỗ lực ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường trân trọng ghi nhận, cảm ơn các tập thể, cá nhân đã bền bỉ đồng hành, sẻ chia với cộng đồng, đóng góp công sức, kinh phí và dành nhiều tình cảm cho công tác chăm lo đời sống Nhân dân.

Các đồng chí: Hồ Xuân Trường, Lâm Đông, Nguyễn Khắc Hà cùng các đồng chí lãnh đạo và đại biểu ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, toàn tỉnh hiện vẫn còn hơn 5.000 hộ nghèo, hơn 13.000 hộ cận nghèo và nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm, hỗ trợ. Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, cần tiếp tục huy động sự chung tay của cộng đồng; gắn hỗ trợ trước mắt với tạo điều kiện phát triển sinh kế, giúp các hộ có khả năng lao động từng bước tự chăm lo cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà, đồng chí Lâm Đông và các đồng chí lãnh đạo ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường kêu gọi các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị tích cực tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện của mình. Mỗi sự đóng góp, dù ít hay nhiều, đều đáng quý. Sự hưởng ứng của các đồng chí sẽ góp thêm nguồn lực để những trường hợp cần giúp đỡ được hỗ trợ kịp thời, thiết thực. Đồng chí tin tưởng các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, ủng hộ quỹ. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gương mẫu tham gia bằng những việc làm thiết thực; quan tâm giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và đồng chí, đồng nghiệp còn khó khăn trong cơ quan, đơn vị.

Các đồng chí: Lâm Đông; Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự lễ phát động.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu tham dự lễ phát động.

Đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” cần được thể hiện bằng sự quan tâm đến từng hoàn cảnh, hỗ trợ kịp thời và phù hợp với nhu cầu thực tế. Các cơ quan, đơn vị được giao tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn đóng góp phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng. Đó cũng là trách nhiệm đối với tấm lòng, sự tin cậy của các tập thể, cá nhân đã ủng hộ quỹ. Đồng chí mong rằng, thời gian tới, mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi đồng chí sẽ tiếp tục sẻ chia bằng những việc làm cụ thể trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Sự đùm bọc thường xuyên, bền bỉ sẽ giúp các gia đình còn khó khăn có thêm chỗ dựa và nghị lực vươn lên.

Tại Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh với tổng số tiền gần 265 triệu đồng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường đề nghị, ngay sau lễ phát động, Văn phòng Tỉnh ủy chuyển đầy đủ số tiền tiếp nhận đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để đóng góp vào Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh.

Tin, ảnh: N.V - M.T