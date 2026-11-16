Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sáng 16/11, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Thường trực Tỉnh ủy họp nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu tham dự cuộc họp.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe, cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và các nội dung liên quan.

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống đô thị tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh, sinh thái và bền vững; nâng cao chất lượng đô thị hóa, chất lượng kết cấu hạ tầng, kiến trúc cảnh quan và dịch vụ đô thị; lấy người dân và chất lượng sống làm trung tâm; tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, thiên tai và các rủi ro môi trường.

Phát triển đô thị phải gắn với các động lực tăng trưởng của tỉnh, đồng thời bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan tự nhiên và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Nguyễn Bá Long - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo thẩm định liên quan tới các nội dung tại cuộc họp.

Trong đó, Hà Tĩnh và Vũng Áng định hướng đô thị loại II; Nghi Xuân, Hồng Lĩnh và 5 đô thị mới định hướng đô thị loại III; 7 khu vực đô thị hóa trong xã từng bước hoàn thiện theo tiêu chí đô thị loại III khi đủ điều kiện. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 42%; dân số đô thị quy đổi khoảng 621,6 nghìn người...

Đồng chí Tô Thái Hòa - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm rõ thêm một số nội dung liên quan tới Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.

Định hướng phát triển tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2045 theo hướng đô thị hiện đại, đồng bộ, bền vững; từng bước hoàn thiện hệ thống đô thị, hạ tầng và các tiêu chí cần thiết, tạo nền tảng phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu cũng đã nghe, cho ý kiến về phương án xử lý một số nguồn vốn được ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh; chủ trương điều chỉnh định hướng nghiên cứu mô hình phát triển Khu kinh tế Vũng Áng; chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Sơn Lễ, xã Sơn Tiến.

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại tờ trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh đề xuất bố trí một số nguồn vốn được ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh cho nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2026; dự án khôi phục cầu Cơn Gáo - xã Kỳ Hoa; hỗ trợ các địa phương cấp xã có điều kiện nguồn lực khó khăn, ưu tiên đảm bảo trang thiết bị làm việc, mạng máy tính phục vụ công tác chuyên môn của Đảng ủy, UBND cấp xã, trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã để phục vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phân bổ kinh phí bảo vệ và phát triển rừng năm 2026.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Việc nghiên cứu chuyển đổi định hướng sang mô hình khu kinh tế đặc biệt tại Vũng Áng là cần thiết, nhằm đổi mới mô hình quản trị, tăng cường phân cấp, phân quyền tương xứng với quy mô và vai trò của KKT sau mở rộng; phát triển Vũng Áng trở thành cực tăng trưởng công nghiệp năng lượng - cảng biển - logistics có tầm vóc khu vực và quốc tế; tạo lập cơ chế, chính sách đủ sức cạnh tranh để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy triển khai các dự án quy mô lớn; chủ động chuẩn bị các điều kiện về quy hoạch, hạ tầng, tổ chức quản lý và nguồn lực để tiếp cận, triển khai mô hình thể chế mới theo định hướng của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Cụm Công nghiệp Sơn Lễ tại xã Sơn Tiến là dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có tổng vốn đầu tư 417,25 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 30 ha. Cụm công nghiệp này hoạt động đa ngành nghề, trọng tâm là chế biến nông lâm sản; vật liệu xây dựng; gia công cơ khí và các ngành công nghiệp hỗ trợ khác.

Việc thành lập Cụm Công nghiệp Sơn Lễ nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh, tạo quỹ đất và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để thu hút các dự án sản xuất, chế biến nông, lâm sản và các ngành công nghiệp phù hợp; góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu ngân sách địa phương. Đặc biệt, việc đề xuất thành lập cụm công nghiệp này cũng gắn với quá trình thu hút đầu tư, hợp tác giữa UBND tỉnh và Công ty CP Nafoods Group theo biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 20/3/2026.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của đại biểu để tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chất lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng cho ý kiến cụ thể với các nội dung tại cuộc họp. Trong đó, với Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, đây là nội dung rất quan trọng, vì vậy, quá trình xây dựng phải bám sát các nghị quyết, kết luận, định hướng của trung ương về phát triển đô thị, quy hoạch và xây dựng đô thị thông minh cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Chương trình phải cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, xác định rõ nguồn lực, lĩnh vực và dự án ưu tiên, tạo cơ sở để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm tính khả thi và tầm nhìn dài hạn.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng cho ý kiến cụ thể về phương án xử lý một số nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh; chủ trương điều chỉnh định hướng nghiên cứu mô hình phát triển Khu kinh tế Vũng Áng và chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Sơn Lễ; đồng thời, yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng tình hình thực tiễn, bảo đảm lập luận chặt chẽ, rõ cơ sở pháp lý, tính cần thiết và có tính khả thi cao khi tổ chức thực hiện.