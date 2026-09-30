Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành tỉnh và một số xã, phường.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026 của các cơ quan cấp tỉnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện kịch bản tăng trưởng quý III và cả năm 2026; xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV/2026 bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, GRDP quý III/2026 đạt trên 8.260 tỷ đồng, vượt mục tiêu hơn 64 tỷ đồng, tăng 11,67% so với cùng kỳ, đạt mức tăng trưởng theo kịch bản đề ra. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 8,06%; công nghiệp và xây dựng tăng 14,96% (riêng công nghiệp tăng 15,13%); dịch vụ tăng 11,54%. Giá trị tăng thêm của 20 ngành đạt khoảng 7.899,15 tỷ đồng, vượt mục tiêu 45,42 tỷ đồng; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 361,4 tỷ đồng, vượt 19,04 tỷ đồng.

Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh tại hội nghị.

Trong 9 tháng, hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới, bám sát yêu cầu thực tiễn. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức 9 kỳ họp, ban hành 79 nghị quyết, thực hiện 6 cuộc giám sát chuyên đề và 13 cuộc khảo sát. Công tác chuẩn bị, triển khai các nhiệm vụ bầu cử được thực hiện chủ động; hoạt động khảo sát, làm việc với các xã, sở, ngành được tăng cường nhằm nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội, an sinh xã hội và các phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới. Tổ chức bộ máy được kiện toàn, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận.

Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vừ A Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm. Đồng thời, bàn thảo và thống nhất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong quý IV, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, nhất là kết quả tăng trưởng kinh tế quý III đạt mục tiêu đề ra. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát toàn diện các chỉ tiêu năm 2026, từ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đến giảm nghèo, an sinh xã hội; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thúc đẩy thương mại biên giới, tăng cường quan hệ với các nước bạn, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh bám sát Quy hoạch điện VIII để có thể bổ sung các dự án năng lượng mặt trời, tạo thêm dư địa tăng trưởng. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, sớm khởi công Dự án đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang.

Đối với các dự án trường liên cấp, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại; trong đó, 9 trường khởi công năm 2025 phải hoàn thành 100% hạng mục trong tháng 11/2026. Với 5 trường khởi công năm 2026, cần rút kinh nghiệm, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh các dự án đầu tư phục vụ du lịch, tạo sản phẩm khác biệt, hấp dẫn du khách; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.