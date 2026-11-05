Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác tháng 10

Sáng 5-11, đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2026 của Thường trực Tỉnh ủy với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Hồ Xuân Trường chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Đông, Nguyễn Khắc Hà.

Trong tháng 10, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, bám sát các chủ trương, nghị quyết, kết luận mới của Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh. Công tác chính trị, tư tưởng, học tập, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương, trọng tâm là các văn kiện của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV được triển khai kịp thời, đồng bộ ở các cấp. Các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành 100% chương trình công tác đề ra, tập trung tham dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; tổ chức tiếp xúc cử tri, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri giai đoạn 2023 - 2025. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, thông qua 26 nghị quyết; tăng cường giám sát các dự án khu tái định cư, công tác quản lý và phát triển nhà ở xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai các hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026); phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. UBND tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng quý IV; triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Về tình hình kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 39.690 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31-10 đạt hơn 12.421 tỷ đồng, bằng 78,9% kế hoạch; toàn tỉnh đã khám, chữa bệnh cho hơn 1,9 triệu người, đạt 88,9% dân số…

Đồng chí Hồ Xuân Trường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ được giao. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ chương trình công tác năm 2026; danh mục sản phẩm, công việc quý IV; các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các nhiệm vụ được giao để tập trung thực hiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ; tập trung rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các Hội nghị Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường kỳ, bảo đảm tài liệu chặt chẽ, chất lượng và đúng tiến độ. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50, ngày 23-7-2025 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 20, ngày 29-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị tốt kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2 và đôn đốc việc trả lời, giải quyết kiến nghị của công dân. Đảng ủy HĐND tỉnh chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng chương trình, nội dung phục vụ Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Kỳ họp thường lệ cuối năm. Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, 3, 4 khóa XIV.

Bên cạnh đó, tập trung cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV/2026 theo từng ngành, lĩnh vực; tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; sớm xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2027; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hàng hóa, bình ổn thị trường, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh tổ chức đậm nét các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, tạo đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng.

Đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cần khẩn trương triển khai hoàn thiện vị trí việc làm trong hệ thống chính trị; tập trung triển khai kịp thời, đồng bộ các quy định mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; sớm tham mưu gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đẩy nhanh làm sạch, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng, nhất là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại các khu dân cư gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026…