Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác quý III năm 2026

Chiều 25-9, đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban công tác quý III năm 2026 của Thường trực Tỉnh ủy với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Đồng chí Hồ Xuân Trường chủ trì hội nghị giao ban công tác quý III năm 2026.

Trong quý III, các cơ quan, đơn vị đã bám sát chương trình công tác, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch. Cụ thể: Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tập trung tham mưu triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hoàn thiện các quy định, chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Trong quý III, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã kết nạp 528 đảng viên, nâng tổng số đảng viên được kết nạp từ đầu năm đến nay lên 1.979, đạt 88,5% chỉ tiêu năm. Công tác quản lý đảng viên, hồ sơ và cơ sở dữ liệu đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Đối với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình đề ra; tham gia góp ý 18 hồ sơ chính sách, dự án luật và dự thảo nghị quyết. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 4 phiên họp thường kỳ, 3 kỳ họp, xem xét, thông qua 45 nghị quyết; đồng thời triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh; triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập và tiếp tục tháo gỡ những khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận trong triển khai các dự án trọng điểm, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Về tình hình kinh tế - xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng đạt 36.170 tỷ đồng, bằng 96,1% dự toán và tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 23-9 đạt hơn 9.450 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Từ đầu năm đến ngày 21-9, toàn tỉnh đã khám sức khỏe, khám sàng lọc và khám, chữa bệnh cho hơn 1,63 triệu người; 65/65 xã, phường, đặc khu đã triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm túc. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được tăng cường…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ quý III. Qua đó, góp phần bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh thông suốt, kịp thời. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục được duy trì đà tăng trưởng tích cực; lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; các hoạt động, sự kiện văn hóa được tổ chức phong phú, góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh khối lượng công việc quý IV còn lớn, yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2026. Văn phòng Tỉnh ủy chủ động rà soát, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác quý và năm, cùng các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu triển khai các nhiệm vụ sớm hơn thời gian đã đề ra theo chương trình công tác. Bên cạnh đó, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là tại các khu vực triển khai dự án trọng điểm, qua đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện nghiêm việc xử lý văn bản trên môi trường mạng; trong đó, khối Đảng thực hiện trên Hệ điều hành tác nghiệp của Văn phòng Trung ương Đảng, khối chính quyền thực hiện trên Hệ điều hành V.Office. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện, không để tỷ lệ xử lý toàn trình thấp ảnh hưởng đến kết quả chuyển đổi số chung của tỉnh.

Đồng chí Hồ Xuân Trường cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tiếp tục khắc phục các hạn chế đã được các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận; đồng thời tham mưu tháo gỡ các vướng mắc đối với những dự án tồn đọng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung tham dự Kỳ họp thứ 2, nâng cao chất lượng tham gia góp ý các dự án luật, nghị quyết; tổng hợp đầy đủ kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND tỉnh tập trung phân loại, chuyển và theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị chu đáo nội dung Kỳ họp thứ 3.

Đối với UBND tỉnh, tập trung cập nhật các kịch bản tăng trưởng, khai thác tối đa các động lực tăng trưởng; phấn đấu GRDP quý IV tăng ít nhất 11,45%, cả năm đạt 10,2%; đồng thời chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, kiểm tra an toàn hồ đập, thủy điện, hệ thống thoát nước và các khu vực có nguy cơ rủi ro; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các hoạt động APEC 2027; xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11; tăng cường quản lý, sử dụng đất công. Cùng với đó, sớm trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết, chính sách liên quan đến khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; quan tâm rà soát công tác khám sức khỏe cho người dân, chủ động phòng ngừa dịch bệnh; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm hoạt động hiệu quả của các trường công lập sau sắp xếp, đảm bảo chất lượng bữa ăn và an toàn vệ sinh thực phẩm của học sinh các trường.

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tiếp tục nắm bắt tình hình Nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và triển khai các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, Tháng cao điểm vì người nghèo, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Xuân Trường yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương tham mưu việc đánh giá đối với các tập thể, cá nhân quý III đúng quy định. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, theo dõi dư luận, kịp thời cung cấp thông tin chính thống. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026. Văn phòng Tỉnh ủy tập trung tham mưu các nội dung thực hiện khắc phục các hạn chế, tồn tại được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, kiến nghị kiểm toán và đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan đảng…

VĂN GIANG