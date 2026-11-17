Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các ban, sở, ngành tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng phát biểu tại chương trình gặp mặt.

Tại chương trình, đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo đã dành tâm huyết, trách nhiệm cho sự nghiệp trồng người. Trải qua nhiều thế hệ, các thầy giáo, cô giáo đã bám trường, bám lớp, vượt qua khó khăn, góp phần đưa việc học trở thành nhu cầu thiết yếu của mỗi gia đình, tạo cơ hội để con em các dân tộc được học tập, trưởng thành và đóng góp xây dựng quê hương.

Kế thừa những thành quả đó, Ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên những năm gần đây tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Năm học 2025 - 2026, tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 99,47%, trong đó 19 đơn vị đạt 100%. Đặc biệt, tỉnh Điện Biên lần đầu tiên có học sinh thuộc nhóm 2 thí sinh có tổng điểm 4 môn thi cao nhất cả nước, với 38,5/40 điểm. Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026, tỉnh đạt 27 giải, gồm 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 14 giải Khuyến khích, cao nhất từ trước đến nay.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng trao quà cho các nhà giáo nhân Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cùng với giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học tiếp tục được quan tâm phát triển. Việc thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên mở thêm cơ hội học tập, nâng cao trình độ cho con em các dân tộc ngay tại địa phương.

Với những kết quả đạt được, tại hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Cờ thi đua.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 7.389 lớp với 208.863 trẻ em, học sinh, học viên. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu học tập của nhân dân. Đáng chú ý, 10 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới thuộc giai đoạn I đã khánh thành, bàn giao và đi vào hoạt động, tiếp nhận 10.130 học sinh.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho các nhà giáo nhân Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các nhà giáo nhân Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại chương trình gặp mặt, đại diện các nhà giáo tiêu biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm trong thực tiễn giảng dạy. Đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác, nhất là những vấn đề phát sinh sau sắp xếp, sáp nhập trường, lớp học. Các ý kiến cũng đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đạt được; đồng thời trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực cho tỉnh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 05-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 71-NQ-TU. Đồng thời, nghiêm túc triển khai thực hiện 13 nội dung kết luận tại buổi làm việc ngày 15/8/2026 của Bí thư Tỉnh ủy với ngành Giáo dục và Đào tạo.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thầy, cô giáo chú trọng giáo dục học sinh nuôi dưỡng sự tự tin, lòng tự hào, khát vọng và ý chí vươn lên trong học tập, cuộc sống, nhất là học sinh vùng cao, biên giới. Tăng cường nền nếp, kỷ luật, ý thức chuyên cần; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tăng cường bồi dưỡng tiếng Việt, tiếng phổ thông, nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác xóa mù chữ. Đối với các trường có học sinh bán trú, nội trú, phải chú trọng bảo đảm chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, thời gian ăn, nghỉ hợp lý; kiểm soát chặt chẽ nguồn cung và chất lượng thực phẩm, bảo đảm sức khỏe, thể chất và trí lực cho học sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động khơi thông, huy động các nguồn lực xã hội, kêu gọi tài trợ, đầu tư xây dựng, kiên cố hóa trường lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học; bảo đảm phân bổ công bằng, hợp lý giữa các cơ sở giáo dục, ưu tiên những địa bàn vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các nhà giáo.

Nhân Kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng mong muốn các thầy giáo, cô giáo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, mạnh dạn đổi mới, hiến kế cho sự phát triển của giáo dục Điện Biên. Đối với các kiến nghị, đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ, phân loại, giải quyết theo thẩm quyền và thông tin kết quả đến các nhà giáo.