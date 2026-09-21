Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đoàn công tác của Tập đoàn Viettel

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng thông tin khái quát về tiềm năng, lợi thế phát triển của Điện Biên, đặc biệt là giá trị nổi bật của hệ thống di tích lịch sử gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là nguồn tài nguyên đặc sắc để tỉnh tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch lịch sử, văn hóa có chiều sâu, tạo sức hút mới đối với du khách.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tập đoàn Viettel nghiên cứu, phối hợp và hỗ trợ Điện Biên phát triển các sản phẩm du lịch đỏ gắn với những địa danh, sự kiện lịch sử tiêu biểu; khai thác hiệu quả giá trị của các điểm di tích trên địa bàn. Trong đó, tỉnh mong muốn Viettel cùng nghiên cứu khả năng xây dựng các show diễn thực cảnh tại những điểm di tích, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại để tái hiện sinh động những câu chuyện lịch sử, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cho biết, bên cạnh lĩnh vực công nghệ số, Viettel đã có kinh nghiệm tổ chức các chương trình nội dung quy mô lớn, kết hợp công nghệ, nghệ thuật và truyền thông.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tiếp thu ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy, Trung tướng Tào Đức Thắng khẳng định Tập đoàn sẽ nghiên cứu, phối hợp với tỉnh Điện Biên lựa chọn thời điểm, nội dung phù hợp để triển khai chương trình trong thời gian tới.

Theo Trung tướng, việc xây dựng một chương trình quy mô, gắn với những dấu mốc lịch sử quan trọng của Điện Biên sẽ có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương và tạo thêm sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn.