Thường trực Tỉnh uỷ gặp mặt, chúc mừng Ngày truyền thống các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ và Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh

Quang cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc gặp mặt.

Tham dự có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo, cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ và Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình gửi lời chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, hội viên các tổ chức Hội đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và sự phát triển của tỉnh thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ và Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, gắn với cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, tiến độ khẩn trương, đòi hỏi sự quyết tâm và đổi mới trong toàn hệ thống chính trị, trong đó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương thành chương trình, kế hoạch và kết quả thực tiễn.

Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao các cơ quan, đơn vị thời gian qua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện các khâu trong công tác cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên và đổi mới đánh giá cán bộ theo phương pháp OKR/KPI.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Mai Hoa

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chú trọng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò tham mưu tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, bảo đảm công việc được triển khai thông suốt, kịp thời.

Lãnh đạo và cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, chăm lo đời sống, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ số, đồng thời phát huy vai trò đại diện, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên và Nhân dân.

Lãnh đạo, cán bộ các tổ chức Hội tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Mai Hoa

Trong bối cảnh Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cho rằng, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành khối lượng công việc, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả tổ chức thực hiện và năng lực phối hợp trong toàn hệ thống chính trị.

Vì vậy, đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tiếp tục phát huy đoàn kết, tinh thần cộng sự và trách nhiệm; chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo, bảo đảm công tác tham mưu phải đúng, trúng, kịp thời, có tính chiến lược và khả thi. Mỗi nhiệm vụ phải được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, không để chậm trễ, tồn đọng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của cấp ủy; rà soát toàn diện nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ, không để bỏ sót nhiệm vụ, chậm trễ hoặc tồn đọng công việc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ và tinh thần tận tụy, cống hiến; đề cao trách nhiệm nêu gương, tính chủ động, sáng tạo và ý thức tổ chức kỷ luật.

Cùng với đó, các cơ quan cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Đối với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn bó mật thiết với cơ sở và hội viên; phát huy vai trò đại diện, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chăm lo các đối tượng khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình bày tỏ tin tưởng, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường phối hợp, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thay mặt các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ và các tổ chức Hội, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cảm ơn sự quan tâm, động viên của Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định đây là nguồn khích lệ, cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng cũng khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến mong muốn, gửi gắm của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, các cơ quan sẽ chuyển mạnh từ tư duy hoàn thành công việc theo quy trình sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và kết quả thực tế; gắn trách nhiệm tham mưu với việc theo dõi đến cùng, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của cấp ủy.

Cùng với đó là đổi mới, nâng cao chất lượng từng nội dung tham mưu, bảo đảm mỗi nhiệm vụ được giao đều có kết quả cụ thể, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.