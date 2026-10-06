Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp làm việc với Hãng phim Việt Sử

Tại buổi làm việc, Nhà văn - Đạo diễn Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Hãng phim Việt Sử báo cáo dự kiến triển khai sản xuất bộ phim truyền hình "Cha, Con & Tổ Quốc". Bộ phim có quy mô dự kiến 40 tập, được đầu tư nghiêm túc về mặt nội dung, nghệ thuật và tư liệu.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trung tâm của bộ phim là hình tượng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - một nhà nho yêu nước, thương dân, thanh cao, có những năm tháng gắn bó sâu sắc với Nhân dân Nam bộ và đặc biệt là vùng đất Đồng Tháp. Qua đó, bộ phim không chỉ khắc họa cuộc đời cụ Nguyễn Sinh Sắc, mà còn khai thác mối quan hệ cha - con thiêng liêng, làm nổi bật ảnh hưởng sâu sắc về nhân cách, đạo đức và tình yêu quê hương, đất nước mà cụ đã truyền lại cho người con Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ phim nhằm hướng tới 2 sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Kỷ niệm 100 năm Ngày mất của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1929 - 2029) và kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2030).

Nhà văn - Đạo diễn Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Hãng phim Việt Sử, thông tin về Dự án phim truyền hình "Cha, Con & Tổ Quốc".

Đơn vị kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy quan tâm ủng hộ chủ trương, giới thiệu kết nối các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ cho dự án phim; đồng thời, tạo điều kiện cho công tác khảo sát, chọn bối cảnh và phối hợp ghi hình tại địa phương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Thắng đánh giá cao ý nghĩa lịch sử, giáo dục truyền thống và giá trị nghệ thuật của Dự án phim "Cha, Con & Tổ Quốc". Đồng thời, đề nghị Hãng phim Việt Sử sớm hoàn thiện văn bản đề xuất cụ thể để Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện dự án tại địa phương.