Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, cán bộ Hội LHPN các cấp; đại diện nữ doanh nhân, nữ công nhân, nữ nông dân, phụ nữ dân tộc, tôn giáo và hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Đồng chí nhấn mạnh, hội nghị là dịp để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và gia đình. Tinh thần đối thoại là dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, thực chất, hướng tới giải quyết thấu đáo vấn đề, không hình thức.

Đánh giá những đóng góp của phụ nữ đối với sự phát triển của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh đã kiện toàn 129 Hội LHPN cấp xã, 1.940 chi hội với hơn 870 nghìn hội viên. Các cấp Hội đang quản lý trên 10.300 tỷ đồng nguồn vốn vay cho hơn 130 nghìn thành viên, tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia bảo vệ môi trường và chuyển đổi số…

Đồng chí đề nghị cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy tinh thần trách nhiệm, phản ánh đúng thực tế, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp. Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành cần lắng nghe, cầu thị, trả lời đúng trọng tâm, đúng thẩm quyền, xác định rõ trách nhiệm và hướng giải quyết đối với từng nội dung kiến nghị.

Đại diện cán bộ, hội viên phụ nữ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên phụ nữ đã trực tiếp trao đổi 18 câu hỏi, kiến nghị thuộc 6 nhóm vấn đề lớn, tập trung vào những nội dung thiết thực liên quan đến phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò của phụ nữ trong tình hình mới.

Trong đó, nhóm vấn đề về việc làm, đào tạo nghề, sinh kế và khởi nghiệp, các đại biểu quan tâm đến chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho phụ nữ khởi nghiệp; điều kiện, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; giải pháp nâng cao chất lượng, duy trì và nâng hạng sản phẩm OCOP; hỗ trợ phụ nữ ứng dụng khoa học, công nghệ, thương mại điện tử và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, các ý kiến đề nghị tỉnh có cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại xã Cúc Phương, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái; hỗ trợ phụ nữ vùng ven biển phát triển sinh kế, nuôi trồng thủy sản an toàn, chủ động phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đối với nhóm vấn đề về đất đai, môi trường và hạ tầng dân sinh, các đại biểu phản ánh tình trạng ô nhiễm, tiếng ồn, khí thải tại một số khu, cụm công nghiệp; những bất cập trong phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Đặc biệt, kiến nghị quan tâm xem xét đầu tư công trình qua sông Đáy tại khu vực thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh, nhằm bảo đảm an toàn đi lại, sinh hoạt và học tập của người dân, học sinh.

Nhóm vấn đề về giáo dục, y tế và an sinh xã hội tập trung vào nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân, trường mầm non và chính sách hỗ trợ con công nhân học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe phụ nữ, nhất là việc khám, sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ, quan tâm hơn đến phụ nữ nông thôn và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Về bình đẳng giới và bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em, các đại biểu quan tâm đến giải pháp phòng, chống tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng; tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, các ý kiến đề cập việc hỗ trợ phụ nữ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng sử dụng các nền tảng số an toàn, thuận lợi; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ; củng cố, kiện toàn tổ chức Hội và nâng cao chất lượng hoạt động Hội LHPN ở cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trực tiếp điều hành đối thoại; lãnh đạo các sở, ngành liên quan trao đổi, trả lời, làm rõ những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách. Các ý kiến được thảo luận trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện.

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải đáp kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ tại hội nghị đối thoại.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu giải đáp kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ tại hội nghị đối thoại.

Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của Hội LHPN tỉnh, các cơ quan, đơn vị; biểu dương cán bộ, hội viên phụ nữ đã thẳng thắn phản ánh những vấn đề thiết thực từ cơ sở, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp có giá trị.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, sau hội nghị, toàn bộ kết quả đối thoại phải được chuyển thành nhiệm vụ cụ thể, có cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn thực hiện và kết quả đầu ra. Giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Hội LHPN tỉnh và các cơ quan liên quan lập bảng theo dõi toàn bộ 18 câu hỏi, kiến nghị và những nội dung phát sinh; phân loại những vấn đề đã giải quyết, cần giải quyết ngay, tiếp tục nghiên cứu hoặc vượt thẩm quyền để có phương án xử lý phù hợp.

Để tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển kinh tế, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hướng dẫn việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, triển khai hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035. Các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ phụ nữ, hộ kinh doanh, hợp tác xã tiếp cận khoa học, công nghệ, thương mại điện tử, nâng cao kỹ năng số, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục nâng cao chất lượng Chương trình OCOP, tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm sau công nhận, gắn phát triển OCOP với thương mại, du lịch và xây dựng thương hiệu địa phương; đồng thời quan tâm phát triển sinh kế bền vững, kinh tế biển, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường; giải quyết đồng bộ việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải; rà soát nhu cầu, điều kiện đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu. Đồng thời, tiếp tục quan tâm phát triển nhà ở xã hội, trường mầm non cho con công nhân, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.

Các cơ quan chức năng tăng cường phòng, chống tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng; kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tiếp tục quan tâm công tác cán bộ nữ, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ phù hợp với tiêu chuẩn, năng lực và yêu cầu nhiệm vụ; củng cố tổ chức Hội LHPN, nâng cao chất lượng hoạt động Hội ở cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền 129 xã, phường chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Hội LHPN các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, thực sự là cầu nối tin cậy giữa hội viên với cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, chất lượng đối thoại không chỉ được đánh giá bằng số lượng câu hỏi đã trả lời mà quan trọng hơn là những chuyển biến cụ thể trong thực tiễn. Mỗi kiến nghị chính đáng phải được tiếp nhận, xem xét và phản hồi; mỗi nội dung đã cam kết phải được theo dõi, đôn đốc thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, sự năng động và khát vọng vươn lên, cán bộ, hội viên phụ nữ Ninh Bình sẽ tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, xanh, hiện đại, giàu bản sắc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.