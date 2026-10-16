Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị đối thoại.

Tại các điểm cầu xã, phường có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân cấp xã, chi hội trưởng chi hội nông dân; đại diện các hợp tác xã, câu lạc bộ nông dân, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Triệu Văn Thái báo cáo đề dẫn và tổng hợp nhóm các vấn đề cán bộ, hội viên nông dân quan tâm.

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên nông dân đã nêu 18 ý kiến, kiến nghị, đề xuất, tập trung vào những vấn đề thiết thực trong sản xuất, kinh doanh, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn và nâng cao đời sống nông dân. Các ý kiến được phân thành 6 nhóm vấn đề, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và yêu cầu đặt ra từ thực tiễn cơ sở.

Trong đó, nhóm vấn đề về đất đai, tập trung sản xuất và tổ chức không gian nông nghiệp, các ý kiến đề cập giải pháp tháo gỡ tình trạng đất sản xuất manh mún, kết nối giữa người có đất với các hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô; định hướng hình thành vùng sản xuất tập trung, vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu và vùng nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Đối với thị trường, chuỗi giá trị, hợp tác xã và chế biến, các đại biểu quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả thu mua, phân phối nông sản; xây dựng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân; thu hút đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản, logistics nông sản; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương.

Nhóm vấn đề về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, các ý kiến tập trung vào chuyển đổi số, xây dựng và kết nối dữ liệu nông nghiệp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện sâu bệnh, tư vấn kỹ thuật, dự báo và quản lý sản xuất. Đồng thời, đề xuất giải pháp hỗ trợ nông dân, nhất là người cao tuổi, hợp tác xã và tổ hợp tác tiếp cận, sử dụng các công cụ số phù hợp, tiết kiệm chi phí; đẩy mạnh thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ trong sản xuất.

Về phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, các ý kiến đề cập cơ chế tận dụng phụ phẩm trồng trọt, chất thải chăn nuôi, phụ phẩm thủy sản để tạo ra sản phẩm có giá trị; hỗ trợ phát triển sản xuất hữu cơ, an toàn, phát thải thấp; điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với điều kiện sinh thái và rủi ro khí hậu.

Đại diện cán bộ, hội viên nông dân tham gia phát biểu ý kiên, kiến nghị tại hội nghị.

Cùng với đó, cán bộ, hội viên nông dân kiến nghị các giải pháp hỗ trợ thanh niên, nông dân trẻ khởi nghiệp tại quê hương, tiếp cận đất đai, vốn, khoa học - công nghệ, kỹ năng quản trị và thị trường; phát triển các mô hình sinh kế gắn với nông nghiệp, chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch và làng nghề. Những vấn đề liên quan đến cơ chế hỗ trợ tổ chức Hội, điều kiện hoạt động của chi hội nông dân ở thôn, xóm sau sắp xếp cũng được trao đổi tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải đáp kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân tại hội nghị đối thoại.

Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Trọng Quế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu giải đáp kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân tại hội nghị đối thoại.

Đồng chí Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trực tiếp điều hành đối thoại; lãnh đạo các sở, ngành liên quan trao đổi, trả lời, làm rõ những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách. Các nội dung được thảo luận theo từng nhóm vấn đề, hướng vào những khó khăn, điểm nghẽn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống người nông dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết thúc phần đối thoại, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các ý kiến, kiến nghị của đại biểu. Đối với những nội dung chưa có điều kiện trao đổi trực tiếp tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục tổng hợp, gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời theo quy định; trường hợp cần thiết, các cơ quan liên quan có văn bản phản hồi, bảo đảm kiến nghị được tiếp nhận, xử lý đầy đủ, kịp thời.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn cán bộ, hội viên nông dân, đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu ý kiến; cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị và tham gia trả lời tại hội nghị.

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh, đến ngày 6/9/2026, Hội đã tiếp nhận, tổng hợp 1.574 câu hỏi qua hệ thống Hội và các kênh trực tuyến. Điều này cho thấy sự quan tâm, kỳ vọng của nông dân đối với cấp ủy, chính quyền, đồng thời đặt ra trách nhiệm theo dõi, xử lý kiến nghị đến nơi, đến chốn. Đối với những nội dung đã được trao đổi tại hội nghị, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, phân loại, xác định rõ trách nhiệm và hướng giải quyết đối với những vấn đề cần thêm căn cứ hoặc vượt thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng hiện đại, sinh thái, hiệu quả, bền vững; chuyển từ tư duy sản xuất sang phát triển kinh tế nông nghiệp, lấy giá trị, chất lượng, thị trường và thu nhập của người dân làm thước đo. Việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng phải sát điều kiện thực tiễn của tỉnh, phát huy lợi thế về vùng sinh thái, sản phẩm nông nghiệp, cảnh quan, di sản; gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến, dịch vụ, du lịch và xây dựng nông thôn đáng sống.

Để thực hiện mục tiêu đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đề nghị các cấp, các ngành rà soát, tổ chức lại không gian và sản xuất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, điều kiện từng vùng và nhu cầu thị trường; bảo đảm việc tích tụ, tập trung đất đai đúng pháp luật; tự nguyện, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Đồng thời, củng cố liên kết sản xuất theo chuỗi, nâng cao năng lực hợp tác xã; mở rộng thị trường, quan tâm khâu bảo quản, chế biến, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và phân phối nông sản.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào những nhu cầu cụ thể của nông dân; khuyến khích sản xuất an toàn, tiết kiệm tài nguyên, giảm chất thải, tận dụng phụ phẩm; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, quan tâm đào tạo nghề, kỹ năng số, tạo việc làm tại chỗ, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi sinh kế; phát triển kinh tế nông thôn gắn với dịch vụ, làng nghề, văn hóa, cảnh quan và du lịch phù hợp. Hoạt động của Hội Nông dân, nhất là ở cơ sở, cần tiếp tục đổi mới, bám sát địa bàn, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Về giải quyết kiến nghị sau đối thoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan rà soát đầy đủ kiến nghị thuộc phạm vi quản lý; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, căn cứ xử lý, tiến độ và kết quả thực hiện. Những việc thuộc thẩm quyền phải tập trung giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền cần hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét. Nội dung chưa đủ căn cứ, nguồn lực hoặc điều kiện thực hiện phải được thông tin rõ, không hứa thay cho quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân tỉnh phối hợp theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị, thông tin rõ kết quả và lý do đối với những nội dung chưa thể giải quyết hoặc cần thêm thời gian. Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường cần chủ động nắm tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, thực hiện đúng phân cấp, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan liên quan hoàn thiện thông báo kết luận, lập danh mục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ và báo cáo theo yêu cầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, ý kiến của nông dân là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng để nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý và phục vụ Nhân dân. Hội nghị đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi kiến nghị chính đáng được xem xét nghiêm túc, việc giải quyết được theo dõi đến cùng và người dân được thông tin về kết quả. Với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo của nông dân và sự vào cuộc có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đồng chí tin tưởng nông nghiệp, nông thôn Ninh Bình sẽ tiếp tục phát triển theo hướng xanh, hiện đại, bền vững; đời sống và vị thế của người nông dân ngày càng được nâng lên.