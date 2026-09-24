Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên tiếp xã giao Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào.

Tại buổi chào xã giao, đồng chí Mùa A Vảng nhiệt liệt chào mừng Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn các tỉnh Bắc Lào đến thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, hoạt động đối ngoại cũng như sự trao đổi, giao lưu, phối hợp của công đoàn tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa 2 bên.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng quà Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào.

Đồng chí Mùa A Vảng mong muốn thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên và Liên hiệp Công đoàn các tỉnh Bắc Lào tiếp tục tăng cường trao đổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên và Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào chụp ảnh lưu niệm.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đồng chí Sổm Chin Thệp Phạ Chăn bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa 2 bên và khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào ngày càng gắn bó.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, giao lưu, phối hợp tổ chức các hoạt động công đoàn, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào.