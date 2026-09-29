Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giao ban triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

9 tháng năm 2026, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện tốt chương trình công tác đã xây dựng trên các hoạt động: Xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát; công tác dân nguyện; tham gia các kỳ họp của Quốc hội và các hoạt động khác tại địa phương. Các đại biểu Quốc hội khóa XVI của Đoàn phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, tích cực nghiên cứu, tham gia các nội dung của Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội và các hoạt động do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức. Phối hợp với các cơ quan Trung ương, các Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố, các cơ quan hữu quan và các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; bảo đảm việc chuyển tiếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhiệm kỳ mới thông suốt, hiệu quả. Tổ chức thành công 6 kỳ họp, xem xét, quyết định 129 nội dung, trong đó có nhiều nghị quyết cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương. Hoạt động giám sát được đổi mới, tập trung vào những vấn đề lớn, trực tiếp tác động đến phát triển KT-XH và đời sống nhân dân. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 16 phiên họp, xem xét 138 nội dung, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Công tác kiện toàn tổ chức, hướng dẫn HĐND cấp xã và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được tập trung thực hiện. Kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 của tỉnh tiếp tục phát triển; kinh tế duy trì đà tăng trưởng; thu hút đầu tư được đẩy mạnh; giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, lao động, việc làm và an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được giữ vững; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng hiệu quả...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân được quan tâm; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai, gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực và các ban HĐND, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu; chuẩn bị tốt các kỳ họp đảm bảo tiến độ, chất lượng; theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành; chủ động phối hợp với UBND tỉnh rà soát cơ chế, chính sách để kịp thời đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh rà soát lại kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV/2026; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, thủ tục hành chính; tập trung nguồn lực thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng, nông nghiệp, du lịch; hoàn thiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch ngân sách năm 2027 đảm bảo sát thực tế. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức thành viên; chủ động thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch hành động. Đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động, tham gia đóng góp ý kiến hiệu quả vào các dự thảo luật và quyết định các vấn đề quan trọng; tích cực kiến nghị, vận động hành lang đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.