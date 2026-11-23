Các đại biểu dự họp.

Tại phiên họp, Thường trực Tỉnh ủy nghe, xem xét và cho ý kiến đối với các báo cáo về kết quả thẩm định những nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong tuần 48 năm 2026 như: Tiến độ triển khai các dự án: Sửa chữa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình; tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia Làng Ngòi - Đá Bàn; kết quả rà soát, dự kiến tổ chức khởi công, khánh thành các công trình, dự án nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Thường trực Tỉnh ủy cũng xem xét, cho ý kiến đối với Tờ trình về Kế hoạch tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên; các báo cáo, đề xuất của Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chủ trì phiên họp.

Đối với các nội dung trình xin chủ trương trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào các tờ trình của Đảng ủy HĐND tỉnh về chủ trương xây dựng Nghị quyết thông qua Đề án chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031; chủ trương xây dựng Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2027 của HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, xem xét tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh về chủ trương xây dựng, đề xuất HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách.

Phiên họp cũng cho ý kiến về chủ trương ban hành Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 32 và Kết luận số 49 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Đề án điều chỉnh Đề án “Xây dựng Tuyên Quang trở thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất, chế biến gỗ”; Đề án “Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với kinh tế nông nghiệp xanh, nông nghiệp số và mục tiêu xây dựng nông thôn, nông dân giàu có tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu thảo luận.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, tờ trình trình tại phiên họp. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, rà soát kỹ nội dung, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng, tính chặt chẽ và tính khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với các dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, đồng chí đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, sưu tầm, bổ sung đầy đủ hệ thống tư liệu, tài liệu lịch sử liên quan; trên cơ sở đó nghiên cứu, lựa chọn phương án tu bổ phù hợp, bảo đảm tính khoa học, tính nguyên gốc, giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích. Quá trình triển khai phải thực hiện đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tránh làm ảnh hưởng đến các yếu tố gốc cấu thành di tích.

Đối với Kế hoạch tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức; rà soát kỹ chương trình, nội dung, công tác hậu cần, lễ tân và các điều kiện cần thiết. Việc tổ chức phải bảo đảm trang trọng, thành kính, chu đáo, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời bảo đảm an toàn và đúng quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng phát biểu thảo luận.

Đối với đề xuất xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách của Đảng ủy UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc xây dựng chính sách phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, bám sát chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh và các quy định hiện hành. Các cơ chế, chính sách đề xuất cần xác định rõ mục tiêu, đối tượng, phạm vi và nguồn lực thực hiện; đánh giá kỹ tác động, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc ban hành chính sách thiếu tính thực tiễn. Các cơ quan liên quan cần phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện nội dung trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với các nội dung thuộc lĩnh vực tuyên giáo và các đề xuất của các cơ quan, đơn vị, đồng chí yêu cầu cơ quan chủ trì tiếp tục rà soát, hoàn thiện trên cơ sở bám sát định hướng, chủ trương của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm các chương trình, kế hoạch sau khi ban hành được triển khai thống nhất, hiệu quả.

Đối với các nội dung khác trình tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến tham gia, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định; tăng cường phối hợp trong quá trình tham mưu, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.