Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào các chủ trương quan trọng

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết công việc tuần 40, tuần 41; kết quả thẩm định các văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tuần 40 năm 2026. Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại và các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra. Trọng tâm là ban hành 52 văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh theo Quy chế làm việc; giao 16 nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, trong đó có 10 nhiệm vụ xác định rõ thời hạn hoàn thành…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chủ trì phiên họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào một số tờ trình quan trọng như: Công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2026; Đảng ủy UBND tỉnh trình: Phương án cải tạo, sửa chữa Khu mộ Liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang - Hà Giang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Kế hoạch tổ chức Lễ Khánh thành Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đi xã Trung Yên (nay là xã Tân Trào) và công trình Bảo tàng ATK Tân Trào. Tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh.

Các đại biểu tham dự họp.

Đồng thời xem xét các Tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách: Nghị quyết quy định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang". Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 2 dự án trên địa bàn. Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030... cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh giao cho các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đảng ủy các cơ quan Đảng, Đảng ủy HĐND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh và Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh chủ động cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương vào tình hình thực tiễn của tỉnh; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai các chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Trung ương; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tập trung rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Qua đó, nhận diện rõ những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt tiến độ, chất lượng, xác định cụ thể hạn chế, khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để khẩn trương bổ sung, triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức phát biểu tại phiên họp.

Đối với các nội dung trình tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo bảo đảm chất lượng, tính thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng ủy, các ban xây dựng Đảng tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; tăng cường phối hợp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.