Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm phía Nam của tỉnh

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo, thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai các dự án công nghiệp, từng bước hình thành quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển sản xuất và giải quyết việc làm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trung Bá báo cáo tiến độ các dự án tại các khu công nghiệp.

Tuy nhiên, tiến độ một số dự án còn chậm, chủ yếu do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, đầu tư hạ tầng và năng lực tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư.

Đáng chú ý, tình trạng chồng lấn, chưa xác định rõ nguồn gốc đất có liên quan đến các cụm công nghiệp Phú Thịnh kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng

Tại Khu công nghiệp Trấn Yên, phường Âu Lâu, đoàn công tác nghe báo cáo tình hình triển khai dự án do Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư. Khu công nghiệp có quy mô quy hoạch 339 ha, giai đoạn 1 là 254,59 ha, tổng mức đầu tư 2.184 tỷ đồng.

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại Nhà máy chế biến graphit Yên Thái và Khu công nghiệp Trấn Yên

Sáng 21/10, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế Nhà máy chế biến graphit Yên Thái và Khu công nghiệp Trấn Yên; nghe báo cáo tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đến nay, khu phía Tây đã giải phóng mặt bằng 107,9 ha; công tác san nền đạt khoảng 70 - 80%. Dự án đã thu hút một nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư hơn 2.662 tỷ đồng, diện tích gần 22,9 ha; một dự án khác đang được thẩm định.

Tuy nhiên, khu phía Đông với diện tích 145,59 ha chưa được giải phóng mặt bằng. Việc xác định nguồn gốc đất, tài sản trên đất còn chậm; một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án tái định cư, trong khi lực lượng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương còn thiếu. Những vướng mắc này cần sớm được giải quyết để bảo đảm tiến độ đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Đối với các cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2 và Phú Thịnh 3, vấn đề nổi cộm là 72,23 ha đất có nguồn gốc của Công ty Cổ phần Chè Văn Hưng, tồn tại từ năm 2016, chưa xác định được chủ sở hữu tài sản trên đất.

Cụm công nghiệp Phú Thịnh 1 có diện tích 75 ha, đã bàn giao 9,47 ha nhưng chưa khởi công. Cụm công nghiệp Phú Thịnh 2 cùng quy mô, đã bồi thường 54,49 ha và đang hoàn thiện thủ tục thuê đất giai đoạn 1. Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3 cũng có diện tích 75 ha, đã khởi công ngày 16/7/2026, bồi thường được 30,6 ha; hiện hồ sơ thiết kế cơ sở đang được thẩm định, chưa có giấy phép xây dựng.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Theo đánh giá, ngoài vướng mắc về đất đai, tiến độ một số dự án còn bị ảnh hưởng bởi năng lực, sự phối hợp của chủ đầu tư và việc hoàn thiện các thủ tục liên quan. Các cơ quan chức năng cần tập trung xử lý dứt điểm diện tích đất có nguồn gốc của Công ty Cổ phần Chè Văn Hưng trong quý IV/2026; đồng thời đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai và xây dựng theo tiến độ đã đề ra.

Tại Cụm công nghiệp Mông Sơn, xã Bảo Ái, dự án có diện tích 50 ha, được thành lập tháng 9/2026, hiện đang lập quy hoạch chi tiết và thực hiện thu hồi đất đợt 1. Khó khăn chủ yếu là tuyến đường vào và khu tái định cư phục vụ cụm công nghiệp chưa có chủ trương đầu tư, trong khi thời gian chuẩn bị đến mốc khởi công còn ngắn. Các sở, ngành liên quan được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư hạ tầng, địa phương đẩy nhanh thu hồi đất, chủ đầu tư hoàn thành quy hoạch và các thủ tục cần thiết, phấn đấu khởi công trước ngày 31/12/2026.

Trong khi đó, Cụm công nghiệp Minh Quân, phường Âu Lâu, có diện tích 75 ha, được thành lập từ năm 2019 nhưng đến nay mới chi trả bồi thường khoảng 5 ha, chưa khởi công. Nguyên nhân chủ yếu là chủ đầu tư chậm bố trí kinh phí bồi thường, năng lực và sự phối hợp trong tổ chức thực hiện còn hạn chế; hồ sơ điều chỉnh cụm công nghiệp đang được hoàn thiện.

Để tháo gỡ, cần yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ, bố trí đủ kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ; tăng cường phối hợp trong giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án. Trường hợp không bảo đảm tiến độ khởi công trong tháng 11/2026, cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định, kể cả phương án thu hồi dự án, lựa chọn nhà đầu tư khác.

Lãnh đạo các sở, ban, địa phương phát biểu tại buổi làm việc.

Xử lý dứt điểm dự án chậm kéo dài, nâng cao hiệu quả đầu tư

Cùng với kiểm tra các khu, cụm công nghiệp, đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình Nhà máy chế biến graphit Yên Thái tại xã Trấn Yên và mỏ graphit Yên Thái tại thôn Tân Thành, xã Mậu A, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Graphit Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2013, từng tạo việc làm cho hơn 100 lao động. Tuy nhiên, từ tháng 8/2019 đến nay, nhà máy và mỏ đã dừng hoạt động, chỉ còn hơn 10 nhân viên bảo vệ; doanh nghiệp còn nợ ngân sách nhà nước khoảng 50 tỷ đồng.

Theo báo cáo, sản phẩm graphit của nhà máy chỉ đạt hàm lượng cacbon từ 90 - 96%, chưa đáp ứng mục tiêu dự án là 99 - 99,99%; lượng sản phẩm tồn kho hơn 9.017 tấn. Doanh nghiệp đang bị cưỡng chế nợ thuế, giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn và chưa đủ điều kiện để xem xét gia hạn. Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định dự án mỏ thuộc diện chấm dứt hoạt động theo quy định.

Các cơ quan chức năng cần khẩn trương rà soát toàn diện tình trạng pháp lý của hai dự án; đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế; yêu cầu doanh nghiệp xây dựng phương án trả nợ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, môi trường và các thủ tục đóng cửa mỏ. Trên cơ sở đó, tham mưu phương án xử lý theo đúng quy định, hoàn thành trong quý IV/2026, không để dự án ngừng hoạt động kéo dài gây lãng phí đất đai, tài nguyên.

Qua kiểm tra, yêu cầu đặt ra đối với các dự án công nghiệp trọng điểm là phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư; gắn từng nhiệm vụ với thời hạn hoàn thành cụ thể. Cùng với tháo gỡ khó khăn về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, cần tăng cường kiểm tra, giám sát năng lực thực hiện của nhà đầu tư, kiên quyết xử lý các trường hợp chậm tiến độ, không thực hiện đúng cam kết.

Việc đẩy nhanh tiến độ các khu, cụm công nghiệp không chỉ nhằm tạo quỹ đất thu hút đầu tư mà còn phải bảo đảm hiệu quả sử dụng tài nguyên, phát triển sản xuất, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà đầu tư, địa phương và các sở, ngành đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đại diện các nhà đầu tư nêu tiến độ triển khai tại các khu công nghiệp.

Các nội dung trọng tâm gồm: đẩy nhanh đầu tư hệ thống cấp nước thô, hoàn thiện hạ tầng điện, nước và giao thông kết nối; rà soát, bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

Đặc biệt, các đại biểu đề nghị sớm giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến diện tích đất có nguồn gốc của Công ty Cổ phần Chè Văn Hưng, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các cụm công nghiệp Phú Thịnh.

Các ý kiến cũng làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư, đề xuất lộ trình xử lý cụ thể đối với từng nội dung còn tồn tại, nhất là vấn đề nợ thuế.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề nghị các chủ đầu tư, doanh nghiệp và địa phương nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ dứt điểm những tồn tại.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Trong đó, cần tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết các vướng mắc về đất đai, nhất là diện tích đất có nguồn gốc của Công ty Cổ phần Chè Văn Hưng; khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cấp nước thô, điện, nước và xử lý nước thải; hoàn thiện các thủ tục đầu tư, bổ sung ngành nghề phù hợp để thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Các địa phương phải xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị; chủ đầu tư cần bảo đảm nguồn lực, cam kết tiến độ triển khai, không để dự án chậm kéo dài, gây lãng phí đất đai và nguồn lực phát triển.

Xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ dự án công nghiệp

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư trong triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm phía Nam của tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí thẳng thắn chỉ rõ, tiến độ nhiều dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai, xây dựng và đầu tư hạ tầng kết nối còn nhiều vướng mắc kéo dài. Một số dự án chậm triển khai dù đã được thành lập nhiều năm; các dự án graphit Yên Thái dừng hoạt động từ năm 2019 nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và đảng ủy các xã, phường liên quan tập trung thực hiện nghiêm các chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, quyết định tiến độ triển khai dự án. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết quả thực hiện là tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý IV/2026.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu luận buổi làm việc.

Đối với các cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, 2, 3, đồng chí yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm gần 73 ha đất có nguồn gốc của Công ty Cổ phần Chè Văn Hưng, tồn tại từ năm 2016, trong quý IV/2026. Các địa phương phải đẩy nhanh kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bàn giao mặt bằng theo nguyên tắc “có mặt bằng đến đâu bàn giao đến đấy”. Đồng thời, khẩn trương bổ sung nhân lực cho những địa bàn có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Đối với Khu công nghiệp Trấn Yên và Cụm công nghiệp Minh Quân, cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đẩy nhanh bàn giao mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Phường Âu Lâu phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng khu phía Tây Khu công nghiệp Trấn Yên trước ngày 31/12/2026, khu phía Đông trước ngày 30/6/2027; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để khởi công Cụm công nghiệp Minh Quân mở rộng trước ngày 31/12/2026. Với Cụm công nghiệp Mông Sơn, xã Bảo Ái phải đẩy nhanh thu hồi đất đợt 1, phối hợp hoàn thiện thủ tục, bảo đảm khởi công trước ngày 31/12/2026.

Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; tăng cường đối thoại, giải thích, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, cản trở việc bàn giao mặt bằng, cần kiên quyết xử lý theo quy định; tổ chức cưỡng chế đối với những trường hợp đủ điều kiện, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Cùng với giải phóng mặt bằng, đồng chí yêu cầu rà soát, đẩy nhanh đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước, xử lý nước thải và các khu tái định cư phục vụ khu, cụm công nghiệp. Trước mắt, ưu tiên hạ tầng giao thông, khu tái định cư Cụm công nghiệp Mông Sơn; hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Yên, nhất là hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các cơ quan, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy cơ chế “luồng xanh”, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy yêu cầu các địa phương đẩy nhanh kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bàn giao mặt bằng theo nguyên tắc “có mặt bằng đến đâu bàn giao đến đấy”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, chủ động tìm kiếm nhà đầu tư thứ cấp ngay trong quá trình xây dựng hạ tầng; ưu tiên công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, chế biến sâu khoáng sản và các dự án có khả năng hình thành chuỗi liên kết sản xuất. Các nhà đầu tư phải cam kết tiến độ, bảo đảm nguồn lực thực hiện, phối hợp với địa phương giải quyết việc làm, đào tạo nghề và ổn định đời sống người dân vùng dự án.

Tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp không bảo đảm năng lực, chậm triển khai, vi phạm cam kết hoặc sử dụng đất không hiệu quả; kiên quyết không đánh đổi môi trường và quyền lợi chính đáng của Nhân dân để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy

Riêng đối với Nhà máy chế biến graphit Yên Thái và mỏ graphit Yên Thái, đồng chí yêu cầu rà soát toàn diện tình trạng pháp lý, năng lực nhà đầu tư, tham mưu phương án xử lý dứt điểm trong quý IV/2026; đồng thời đẩy mạnh thu hồi khoản nợ ngân sách khoảng 50 tỷ đồng, kiểm tra nghĩa vụ bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định.

Đồng chí Dương Quốc Huy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và nhà đầu tư nâng cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện quyết liệt, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến thực chất trong triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.