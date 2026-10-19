Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm phía Bắc của tỉnh

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo, thời gian qua, tỉnh đã tập trung thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp, từng bước hình thành quỹ đất phục vụ các dự án sản xuất, chế biến và thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Trong vòng một tháng, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 5 khu công nghiệp mới; Khu công nghiệp Phú Xuân và Khu công nghiệp Phú Xuân 1 được khởi công sau gần 2 tháng.

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ triển khai hai khu công nghiệp tại Gia Phú

Sáng 19/10, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Khu công nghiệp Phú Xuân và Khu công nghiệp Phú Xuân 1 tại xã Gia Phú; nghe báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 đang triển khai thi công hạ tầng; dự án khai thác quặng sắt mỏ Quý Xa đã khởi công xây dựng cơ bản mỏ, góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu cho Nhà máy Gang thép Lào Cai.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án còn gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước ngoài hàng rào. Việc tổ chức thực hiện tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn nhân lực làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn mỏng, trong khi nhiều thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng và hạ tầng phải triển khai đồng thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trung Bá báo cáo tiến độ các dự án tại các khu công nghiệp.

Tại xã Gia Phú, Khu công nghiệp Phú Xuân có diện tích 300 ha, tổng vốn đầu tư 3.277 tỷ đồng; Khu công nghiệp Phú Xuân 1 có diện tích 200 ha, tổng vốn đầu tư 2.185 tỷ đồng. Cả hai dự án do Công ty Cổ phần Công nghiệp Linh Linh làm chủ đầu tư, dự kiến thi công hạ tầng trong năm 2027 và đưa vào vận hành từ quý I/2028.

Đến ngày 16/10/2026, tổng diện tích đã kiểm đếm tại hai khu công nghiệp đạt 260/500 ha, bằng 52%; tuy nhiên, mặt bằng chính thức bàn giao cho chủ đầu tư mới đạt 4,3 ha. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm; việc áp giá, thẩm định tài sản và hoàn thiện phương án bồi thường chưa đáp ứng tiến độ. Khu tái định cư Phú Xuân chưa hoàn thành, trong khi một số hộ dân đề nghị được bố trí nơi ở mới trước khi bàn giao đất.

Bên cạnh đó, tuyến đường kết nối nút giao IC17 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai chưa được triển khai; phương án cấp nước cho hai khu công nghiệp đang hoàn thiện thủ tục. Đây là những hạng mục hạ tầng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tổ chức thi công và thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại Khu công nghiệp Võ Lao, quy mô 482,6 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.171 tỷ đồng, giai đoạn 1 dự kiến triển khai trên diện tích 200 ha. Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 16/10/2026. Tuy nhiên, tiến độ bàn giao mặt bằng còn chậm so với kế hoạch; công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính chưa hoàn thành, khu tái định cư chưa có chủ trương đầu tư. Việc bảo đảm nguồn nguyên liệu quặng apatit cho các dự án chế biến sâu cũng phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện thủ tục dự án khai thác khoáng sản liên quan.

Tại Khu công nghiệp Cam Đường, diện tích 196,3 ha, tổng vốn đầu tư 1.996 tỷ đồng, khoảng 143 ha đã có mặt bằng, phần còn lại khoảng 53 ha liên quan đến 148 hộ dân. Nút thắt lớn nhất là nhu cầu tái định cư, với 212 lô cần bố trí, trong khi các khu tái định cư và hạ tầng ngoài hàng rào chưa đồng bộ. Nguồn cấp nước phục vụ sản xuất, công suất trạm biến áp và khả năng đáp ứng nhu cầu điện cũng cần được tính toán, đầu tư phù hợp với quy mô phát triển công nghiệp khu vực Cam Đường - Gia Phú.

Đối với Khu công nghiệp Bản Qua, xã Bát Xát, giai đoạn 1 có diện tích 76,39 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.360 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc tại một số hộ dân. Việc xác định vị trí tái định cư, nghĩa trang phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc và nâng cấp Quốc lộ 4E đoạn qua khu công nghiệp là những vấn đề cần sớm giải quyết để bảo đảm tiến độ dự án.

Lãnh đạo các sở, ban, địa phương phát biểu tại buổi làm việc.

Cụm công nghiệp Thống Nhất 1, xã Gia Phú, đã triển khai thi công hạ tầng từ ngày 01/10/2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027. Tuy nhiên, hai hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và hai tuyến đường kết nối từ nút giao IC18, Quốc lộ 4E chưa khởi công.

Cụm công nghiệp Khánh Yên Thượng, xã Văn Bàn, đang có nhu cầu mở rộng diện tích và đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung để tạo điều kiện tiếp nhận dự án sản xuất giày da xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với dự án khai thác quặng sắt mỏ Quý Xa, công suất tối đa 5 triệu tấn quặng nguyên khai mỗi năm, các khó khăn tập trung ở phương án vận chuyển quặng qua cầu Khe Lếch và những tuyến đường thường xuyên sạt lở, cũng như việc bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho gần 70 hộ dân tại thôn Tam Đỉnh, Khe Phàn. Các vấn đề này cần được giải quyết đồng bộ để vừa bảo đảm hoạt động sản xuất, vừa giữ ổn định đời sống người dân và an toàn giao thông.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp, địa phương và các sở, ngành liên quan đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án; phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm và đề xuất giải pháp tháo gỡ theo thẩm quyền, nhất là đối với công tác giải phóng mặt bằng, vấn đề cấp nước, bố trí tái định cư, đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết nối và hoàn thiện các thủ tục liên quan, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án.

Đại diện các nhà đầu tư nêu tiến độ triển khai khu công nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại để người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách, nhất là những vấn đề liên quan đến chồng lấn đất đai, xác định nguồn gốc đất và áp giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình đo đạc, kiểm đếm, xác định diện tích thu hồi đất và tài sản trên đất, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng. Đồng thời, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trục lợi, nhất là tình trạng xây dựng công trình, trồng cây trái phép nhằm hưởng lợi từ chính sách.

Cùng với đó, cần rà soát, tăng cường, điều động nhân lực có chuyên môn về cơ sở để hỗ trợ công tác đo đạc, kiểm đếm, thẩm định và hoàn thiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện các khu tái định cư, bảo đảm điều kiện ổn định đời sống cho người dân trước khi thu hồi đất, góp phần đưa các dự án triển khai đúng tiến độ

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư trong triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm.

Tuy nhiên, đồng chí thẳng thắn chỉ rõ, tiến độ thực hiện nhiều công việc còn chậm; giải phóng mặt bằng, tái định cư vẫn là điểm nghẽn lớn nhất, khiến nhiều dự án chưa có đủ mặt bằng để thi công, trong khi hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông và xử lý nước thải chưa đồng bộ.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan do khối lượng công việc lớn, thời gian chuẩn bị ngắn, nguyên nhân chủ quan là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa nhịp nhàng.

Đáng chú ý, có tình trạng cán bộ có dấu hiệu tiếp tay cho hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng. Những biểu hiện này cần được nhận diện, xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm, không để kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và đảng ủy các xã, phường liên quan tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tập trung giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án.

Đồng chí yêu cầu triển khai quyết liệt, có kỷ cương, hiệu quả các giải pháp theo Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 13/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, quyết định tiến độ triển khai các dự án. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết quả giải phóng mặt bằng là tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý IV/2026.

Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung các dự án khu, cụm công nghiệp vào danh mục dự án trọng điểm để Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành trước ngày 25/10/2026.

Đảng ủy các xã Gia Phú, Võ Lao, Bát Xát và phường Cam Đường phải đẩy nhanh kiểm đếm, áp giá, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổ chức bàn giao mặt bằng theo từng đợt, theo nguyên tắc “có mặt bằng đến đâu bàn giao đến đấy”. Trong đó, xã Gia Phú hoàn thành bàn giao diện tích đã áp giá tại 2 khu công nghiệp Phú Xuân, Phú Xuân 1 trong quý IV/2026; giải quyết dứt điểm vướng mắc của 2 hộ còn lại tại Cụm công nghiệp Thống Nhất 1. Xã Võ Lao phấn đấu bàn giao 28 ha trước ngày 05/11 và khoảng 100 ha trước ngày 30/11/2026. Phường Cam Đường phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 53 ha còn lại tại Khu công nghiệp Cam Đường trong quý I/2027. Xã Bát Xát hoàn thành bàn giao mặt bằng khu vực khởi công Khu công nghiệp Bản Qua trong quý IV/2026.

Cùng với đó, các địa phương phải chuẩn bị đồng bộ hạ tầng tái định cư, bảo đảm nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, ngăn chặn hành vi lợi dụng chính sách bồi thường để trục lợi. Các trường hợp đủ điều kiện cưỡng chế phải được thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật, bảo đảm kỷ cương và tiến độ dự án.

Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo rà soát tổng thể nhu cầu đầu tư giao thông, điện, nước, xử lý nước thải và tái định cư; xác định rõ công trình ưu tiên, nguồn vốn, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Trước mắt, tập trung hoàn thiện hệ thống cấp nước cho Khu công nghiệp Phú Xuân và Phú Xuân 1; giao thông kết nối Khu công nghiệp Võ Lao; các tuyến đường kết nối Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 với nút giao IC18 và Quốc lộ 4E; hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Khánh Yên Thượng và hạ tầng giao thông khu vực mỏ Quý Xa.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy cơ chế “luồng xanh” trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án công nghiệp trọng điểm; chủ động hướng dẫn, đồng hành cùng nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nêu rõ, đối với từng dự án, phải xác định rõ thủ tục đã hoàn thành, thủ tục đang thực hiện, nội dung còn vướng mắc và thời hạn giải quyết; phân công cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp, xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. Tuyệt đối không để hồ sơ chuyển qua nhiều cơ quan nhưng không được giải quyết dứt điểm, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần hoặc chờ đợi do thiếu phối hợp. Kiên quyết chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy yêu cầu các địa phương chuẩn bị đồng bộ hạ tầng tái định cư, bảo đảm nơi ở mới của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành kế hoạch khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2026 trước ngày 25/10/2026. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn dự án theo chất lượng và hiệu quả. Các cơ quan, địa phương và chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp cần chủ động xúc tiến, thu hút nhà đầu tư thứ cấp ngay trong quá trình xây dựng hạ tầng, xác định rõ nhóm ngành nghề, thị trường và nhà đầu tư tiềm năng đối với từng dự án.

Đồng chí khẳng định, tỉnh ưu tiên các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, chế biến sâu khoáng sản, các ngành có lợi thế cạnh tranh và khả năng hình thành chuỗi liên kết sản xuất; từng bước phát triển khu công nghiệp sinh thái, công nghiệp xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Đặc biệt, cần tăng cường kết nối các khu, cụm công nghiệp mới với cơ sở công nghiệp hiện hữu, nhất là Khu công nghiệp Tằng Loỏng, hình thành các chuỗi sản xuất, chế biến và cung ứng nguyên liệu, sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Song song với đó, cần nâng cao trách nhiệm nhà đầu tư, tăng cường quản lý, giám sát và bảo vệ môi trường. Các nhà đầu tư phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, cam kết tiến độ từng giai đoạn, chủ động bố trí đủ nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư; đồng thời quan tâm tạo việc làm, đào tạo nghề, ổn định đời sống người dân vùng dự án, nhất là các hộ bị thu hồi đất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn; xử lý theo quy định đối với các nhà đầu tư không bảo đảm năng lực, chậm triển khai, vi phạm cam kết hoặc sử dụng đất không hiệu quả. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ kéo dài, giữ đất, gây lãng phí tài nguyên và cơ hội phát triển. Công tác quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường phải được thực hiện nghiêm túc; không đánh đổi môi trường, sức khỏe và quyền lợi chính đáng của Nhân dân để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Nhấn mạnh phát triển công nghiệp là một trong những động lực đặc biệt quan trọng để tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, đồng chí Dương Quốc Huy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và nhà đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong hành động, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; tập trung tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển công nghiệp của tỉnh.