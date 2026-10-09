Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn thiện công tác chuẩn bị hai sự kiện chính trị - xã hội quan trọng

Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị hai sự kiện quan trọng trong tháng 10.

Theo báo cáo của đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc” dự kiến khai mạc vào tối 16/10 tại Sân vận động Nghĩa Lộ, được truyền hình trực tiếp trên VTV2, VTV5 và tiếp sóng trên kênh THLC của Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai. Chương trình sơ duyệt dự kiến diễn ra tối 13/10 và tổng duyệt vào tối 14/10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh báo cáo tiến độ chuẩn bị Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Đến nay, công tác chuẩn bị lễ hội đang được các cơ quan, đơn vị triển khai theo kế hoạch. Nội dung chương trình khai mạc, kịch bản nghệ thuật và các điều kiện kỹ thuật đang được rà soát, hoàn thiện. Phương án đón tiếp; bố trí nơi ăn, nghỉ; phương tiện đưa đón đại biểu và công tác lễ tân, hậu cần cũng được xây dựng nhằm bảo đảm chu đáo, an toàn.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh. Tỉnh đã tổ chức họp báo và xây dựng phương án hỗ trợ các cơ quan báo chí tác nghiệp tại lễ hội.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy nghe đại diện Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Ngày Mới (Newday Media), đơn vị tổ chức sự kiện, báo cáo chi tiết kịch bản chương trình nghệ thuật đêm khai mạc. Các nội dung được xem xét nhằm bảo đảm chương trình có tính nghệ thuật, sức hấp dẫn, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng Mường Lò và Tây Bắc.

Đại diện Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Ngày Mới (Newday Media) báo cáo kịch bản chương trình nghệ thuật đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị.

Đồng chí nhấn mạnh, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là nghệ thuật Xòe Thái; qua đó quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh đến với du khách trong nước và quốc tế.

Để lễ hội diễn ra thành công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát toàn diện các phần việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch. Trong đó, cần kiểm tra kỹ việc gửi giấy mời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón tiếp đại biểu; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động.

Đồng chí cũng yêu cầu nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình khai mạc, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu và du khách.

Đối với công tác chuẩn bị Lễ công bố quyết định công nhận Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đạt chuẩn mức 2 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, theo báo cáo tại buổi làm việc, chương trình dự kiến diễn ra ngày 19/10/2026 tại hội trường lớn của Trường Chính trị tỉnh, với khoảng 250 đại biểu tham dự.

Chương trình dự kiến gồm các nội dung: Đón tiếp đại biểu; trao tặng và khánh thành công trình “Phiến đá khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; văn nghệ chào mừng và phần lễ chính.

Đến nay, nhà trường đã xây dựng các văn bản, tài liệu phục vụ buổi lễ, gồm: Dự thảo kế hoạch, chương trình, danh sách đại biểu, giấy mời, sơ đồ chỗ ngồi, kịch bản điều hành, dự thảo tài liệu liên quan, phóng sự trình chiếu và chương trình nghệ thuật.

Kế hoạch phục vụ công tác lễ tân, hậu cần và các điều kiện tổ chức cũng đã được xây dựng; nhiệm vụ của các đơn vị liên quan được phân công cụ thể.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung, kịch bản và các điều kiện tổ chức, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, thiết thực, đúng kế hoạch. Công tác đón tiếp đại biểu, chuẩn bị cơ sở vật chất, chương trình nghệ thuật và các nội dung phục vụ buổi lễ cần được thực hiện chu đáo, thống nhất, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công và ý nghĩa.

Lễ công bố quyết định công nhận Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đạt chuẩn mức 2 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, ghi dấu bước phát triển của nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Đây không chỉ là dịp ghi nhận những nỗ lực của tập thể nhà trường mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, gắn lý luận với thực tiễn công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.