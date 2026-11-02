Thường trực Tỉnh ủy An Giang xem xét 48 nội dung, có dự án nhà ở xã hội 367 tỉ đồng

Quang cảnh cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy An Giang sáng 2/11.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng chủ trì cuộc họp.

Trong 48 nội dung do Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trình, có nhiều vấn đề liên quan đến nhà ở xã hội, trường học, cấp nước, điện, văn hóa, du lịch và phát triển đô thị.

Đáng chú ý, Thường trực Tỉnh ủy xem xét chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội Vạn Phúc tại phường Long Xuyên. Dự án có diện tích khoảng 10.914m², dự kiến xây dựng 609 căn hộ, tổng vốn đầu tư 367 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2031, nhằm bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động.

Các nội dung khác liên quan đến hạ tầng thiết yếu gồm dự án đầu tư trường học tại đặc khu Kiên Hải, xã Kiên Lương và xã Nhơn Mỹ; Nhà máy nước sạch xã Hòa Điền; các công trình điện 110kV khu vực Hòn Chông.

Ở lĩnh vực văn hóa, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại phường Rạch Giá. Sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, với các hoạt động như chương trình nghệ thuật, không gian ẩm thực, triển lãm sản phẩm OCOP, diễu hành trang phục truyền thống và hội thảo về giá trị văn hóa, con người An Giang.

Thường trực Tỉnh ủy cũng xem xét chủ trương mở rộng Công viên Văn hóa Võ Văn Kiệt tại xã Ba Chúc. Công viên hiện có diện tích khoảng 4.628m², chưa có khu trưng bày tư liệu, hiện vật về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và công trình kênh KT5. Việc mở rộng dự kiến bố trí nhà trưng bày, phục vụ tưởng niệm, giáo dục truyền thống và tiến tới đề xuất xếp hạng di tích khi đủ điều kiện.

Về phát triển du lịch, cuộc họp xem xét định hướng liên kết tuyến Châu Đốc - tuyến N1 - Hà Tiên - Phú Quốc, tập trung nâng cấp hạ tầng, xây dựng tour liên kết và thu hút nhà đầu tư. Đề án Chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050, cũng được đưa ra xem xét, hướng đến xây dựng Phú Quốc thành đảo xanh, đô thị biển đảo thông minh.

Chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang đến năm 2030 đặt mục tiêu toàn tỉnh có 40 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa trên 50%.

Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và thông tin đối ngoại.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tờ trình, bảo đảm rõ ràng, đầy đủ cơ sở pháp lý; đồng thời thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành.