Thường trực Tỉnh ủy An Giang cho ý kiến 25 nội dung quan trọng

Quang cảnh cuộc họp.

Sáng 16/11, đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng, chuẩn bị Năm APEC 2027 và công tác tổ chức, cán bộ.

Cuộc họp xem xét 25 nội dung do Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy đặc khu Phú Quốc và Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình. Trong đó, Đảng ủy UBND tỉnh trình 17 nội dung, có 7 nội dung xin chủ trương trình HĐND tỉnh.

Đáng chú ý là đề xuất ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo đề xuất, nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia liên kết đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa 300 triệu đồng; hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc, nhà xưởng, kho bãi phục vụ sơ chế, bảo quản, chế biến, tối đa 10 tỷ đồng.

Chính sách còn đề xuất hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác, ứng dụng khoa học kỹ thuật và đào tạo, tập huấn. Kinh phí dự kiến khoảng 60 tỷ đồng/năm, được lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia, khuyến nông và đào tạo nghề.

Một nội dung khác là phương án đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Xẻo Rô tại xã An Biên. Khu công nghiệp có quy mô khoảng 210,54ha, tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, gồm chi phí xây dựng hạ tầng, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và các tiểu dự án phụ trợ.

Theo phương án đề xuất, dự án triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch, làm cơ sở thu hút nhà đầu tư xây dựng hạ tầng.

Đối với công tác chuẩn bị Năm APEC 2027, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phục vụ sự kiện tại đặc khu Phú Quốc, do đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, làm Trưởng ban.

Cuộc họp cũng xem xét việc chuyển giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc và Vườn quốc gia Phú Quốc về UBND đặc khu Phú Quốc; xây dựng Trang thông tin điện tử Đảng bộ đặc khu Phú Quốc.

Các nội dung còn lại liên quan chế độ đãi ngộ huấn luyện viên, vận động viên; bảo vệ môi trường; kế hoạch kiểm điểm, xếp loại năm 2026 và công tác cán bộ.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lâm Minh Thành thống nhất 24/25 nội dung trình; yêu cầu các cơ quan chủ trì tiếp thu ý kiến, rà soát cơ sở pháp lý, hoàn thiện đề án, tờ trình bảo đảm đúng quy định, thẩm quyền và phù hợp thực tiễn. Các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ được giao.

BÍCH THÙY