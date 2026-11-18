Đoàn do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn. Cùng đi có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố: Mai Sơn, Đào Quang Khải, Lê Xuân Lợi, Phan Thế Tuấn.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Trần Huy Phương tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ thành phố.

Tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ thành phố, đồng chí Phạm Hoàng Sơn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến các đồng chí trong Ban Thường trực, các Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp giữa UBND thành phố và Ủy ban MTTQ thành phố trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Sự phối hợp giữa hai cơ quan góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, chung sức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đồng chí nhấn mạnh trong bối cảnh thành phố Bắc Ninh sau hợp nhất mở ra không gian phát triển rộng lớn, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện nhiều nhiệm vụ mới, MTTQ các cấp đã chủ động kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Khẳng định vai trò của MTTQ trong tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, đồng chí Phạm Hoàng Sơn mong muốn thời gian tới, Ủy ban MTTQ thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện các chính sách. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, cán bộ MTTQ các cấp phải thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời kiến nghị giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, nhất là trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Quan tâm chăm lo đời sống người nghèo, các gia đình chính sách và đối tượng yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách vì Nhân dân.

Thay mặt Ủy ban MTTQ thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của các đồng chí Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố. Đồng chí khẳng định, thời gian qua, MTTQ thành phố luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, qua đó góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ thành phố tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chủ động tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân đồng thuận, chung sức thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của Thành ủy, UBND thành phố đối với hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.