Thường trực Thành ủy tiếp công dân định kỳ tại Phú Vang

Ông Lê Hữu Điệp phản ánh ý kiến tại buổi tiếp dân.

Tham dự buổi tiếp công dân có đồng chí Đặng Ngọc Trân, UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; cùng đại diện các sở, ban, ngành, các phòng, ban chuyên môn của Thành ủy, UBND TP. Huế và xã Phú Vang.

Tại buổi tiếp, 3 công dân gồm ông Lê Hữu Điệp, bà Phan Thị Vân và ông Phạm Hữu Bảo phản ánh, kiến nghị các nội dung liên quan đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lối đi và những vướng mắc kéo dài tại các khu vực quy hoạch.

Ông Lê Hữu Điệp phản ánh gia đình nhiều lần kiến nghị về lối đi và ranh giới đất. Theo ông Điệp, bản đồ địa chính trước đây có thể hiện lối đi, trong khi địa phương xác định khu vực này không có đường. Ông đề nghị làm rõ việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 hộ bên cạnh đã làm thay đổi phần diện tích lối đi chung hay không.

Lãnh đạo UBND xã Phú Vang trao đổi, làm rõ một số nội dung mà công dân phản ánh.

Trao đổi về nội dung này, đại diện UBND xã Phú Vang cho biết vụ việc phát sinh từ năm 2021, đã được địa phương kiểm tra, xác minh, trả lời bằng văn bản. Theo hồ sơ cấp giấy chứng nhận, hồ sơ đo vẽ tách thửa, phần tiếp giáp không có lối đi.

Bà Phan Thị Vân phản ánh gia đình đang sử dụng khoảng 4.800m² đất có nguồn gốc do cha mẹ để lại, đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, chuyển nhượng hoặc thế chấp một phần diện tích để sửa chữa nhà, phát triển sản xuất. Bà cũng kiến nghị giải quyết quyền lợi cho 46 hộ dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch kéo dài.

Theo cơ quan chuyên môn, các thửa đất bà Vân đề nghị cấp giấy chứng nhận nằm trong khu vực quy hoạch đã thu hồi nhưng chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Việc giải quyết kéo dài do liên quan quy định và cơ chế bồi thường. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp ngành rà soát hiện trạng, quy hoạch, phương án đầu tư, giải phóng mặt bằng và hướng xử lý các trường hợp tồn đọng theo quy định.

Ông Phạm Hữu Bảo kiến nghị giải quyết 2 lô đất tại khu quy hoạch Hoa Tây đã được thỏa thuận hoán đổi nhưng chưa hoàn tất thủ tục. Theo địa phương, khu quy hoạch đã được phê duyệt, tuy nhiên một số trường hợp chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến việc giao đất và xây dựng nhà của các hộ trúng đấu giá. Đại diện UBND xã Phú Vang cho biết phần lớn công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện, nhưng việc đền bù chưa dứt điểm. Thành phố đã giao cơ quan chuyên môn rà soát, hướng dẫn và đề xuất phương án xử lý.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung trao đổi với công dân tại buổi tiếp.

Trao đổi tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cơ quan chuyên môn rà soát từng hồ sơ, làm rõ nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng và cơ sở pháp lý; kiểm tra nội dung ông Lê Hữu Điệp phản ánh để trả lời công dân theo quy định.

Đối với trường hợp bà Phan Thị Vân, đồng chí tiếp thu kiến nghị và yêu cầu các cơ quan rà soát kỹ hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ tham mưu phương án xử lý, không để vụ việc kéo dài, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đối với trường hợp ông Phạm Hữu Bảo, Bí thư Thành ủy yêu cầu các ngành rà soát kỹ hồ sơ, xây dựng phương án giải quyết cụ thể, đúng quy định pháp luật, không để tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng quyền lợi của ông Phạm Hữu Bảo và các hộ liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung đề nghị cơ quan chuyên môn phối hợp với địa phương, đối chiếu hồ sơ, thực địa và các quy định pháp luật; Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn xã Phú Vang trong giải quyết các thủ tục liên quan. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải tập trung xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo, đề xuất hướng giải quyết cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.