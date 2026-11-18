Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: AN VINH)

Đoàn đại biểu Báo Pasaxon do Tổng Biên tập Syvanh Homsayadeth làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi tiếp có lãnh đạo Cơ quan Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền trung-Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo ban, sở, ngành địa phương.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, bày tỏ vui mừng đón tiếp đồng chí Syvanh Homsayadeth và Đoàn đại biểu Báo Pasaxon đến thăm và làm việc tại thành phố; đồng thời nhấn mạnh, chuyến công tác của Đoàn sẽ góp phần tăng cường hợp tác báo chí và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: AN VINH)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là tài sản vô giá, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp; gìn giữ, phát huy mối quan hệ đó vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm sâu sắc của mỗi bên.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, trong hành trình vun đắp tình hữu nghị đó, Báo Nhân Dân và Báo Pasaxon giữ vai trò quan trọng, không chỉ truyền tải chủ trương, đường lối của hai Đảng, hai Nhà nước, mà còn kết nối lòng dân, lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: AN VINH)

Thông tin về thành phố Đà Nẵng mới và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cho biết, đối với thành phố Đà Nẵng, hợp tác với các địa phương Lào luôn là một ưu tiên trong công tác đối ngoại. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đồng thời mong muốn tình cảm hữu nghị tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai bên.

Gợi mở về không gian hợp tác và phát triển thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Lào nhằm mở rộng hợp tác, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế bổ trợ lẫn nhau.

Các đại biểu Báo Pasaxon. (Ảnh: AN VINH)

Đồng chí mong muốn Báo Pasaxon tiếp tục đẩy mạnh thông tin về tiềm năng và cơ hội hợp tác; trong đó, phối hợp Báo Nhân Dân và cơ quan báo chí thành phố giới thiệu sâu về cơ hội đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân. Thông tin cần thiết thực, giúp doanh nghiệp tìm được đối tác, du khách hiểu thêm điểm đến, người dân biết thêm cơ hội học tập và giao lưu. Qua đó đưa tình hữu nghị trở thành động lực cho hợp tác và phát triển.

Đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: AN VINH)

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cho biết, hướng đến kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, Đà Nẵng dự kiến tổ chức các hoạt động kỷ niệm, triển lãm tư liệu, giao lưu văn hóa-nghệ thuật, gặp gỡ lưu học sinh Lào; đồng thời tổ chức Diễn đàn Logistics và Thương mại Hành lang Kinh tế Đông-Tây, kết hợp hội chợ thương mại-du lịch và giao lưu ẩm thực Việt-Lào; qua đó bày tỏ mong muốn Báo Pasaxon sẽ đồng hành tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2027.

Nhấn mạnh mỗi tác phẩm báo chí chất lượng sẽ là một nhịp cầu giúp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu nhau hơn và tiếp nối tình hữu nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng mong hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi nghiệp vụ, hợp tác phát triển báo chí; lựa chọn những nội dung phù hợp, từng bước hình thành sản phẩm chung và hoạt động trao đổi nghiệp vụ thiết thực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn trao quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu Báo Pasaxon. (Ảnh: AN VINH)

Đồng thời, thông qua sự kết nối của Báo Nhân Dân, thành phố sẵn sàng tạo điều kiện để Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng tăng cường hợp tác với Báo Pasaxon, tập trung vào chuyển đổi số, sản xuất nội dung đa phương tiện và phát triển nền tảng truyền thông.

Tại buổi tiếp, đồng chí Syvanh Homsayadeth, Tổng Biên tập Báo Pasaxon cảm ơn sự quan tâm, đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; đồng thời thông tin đến lãnh đạo thành phố về hoạt động, cũng như những kết quả đạt được của Đoàn đại biểu Báo Pasaxon tại Việt Nam những ngày qua.

Đồng chí Syvanh Homsayadeth, Tổng Biên tập Báo Pasaxon, phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: AN VINH)

Nhấn mạnh kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào là dịp quan trọng để tri ân thế hệ đi trước, giáo dục truyền thống và mở ra những hướng hợp tác mới, đồng chí Syvanh Homsayadeth cho biết, Báo Pasaxon đã lên chương trình và kế hoạch cụ thể, trong đó dành một mục riêng về giáo dục tuyên truyền về quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Tổng Biên tập Syvanh Homsayadeth trao quà lưu niệm tặng Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: AN VINH)

Đồng chí Syvanh Homsayadeth nhấn mạnh, Báo Pasaxon sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ Báo Nhân Dân và các cơ quan báo chí của Việt Nam nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; qua đó quảng bá sâu rộng tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả giữa thành phố với các địa phương của Lào.