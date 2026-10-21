Thường trực Thành ủy Cần Thơ làm việc với các địa phương về nhiệm vụ cuối năm 2026

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương Vị Thanh, Vị Tân, Long Mỹ, Long Bình, Vị Thanh 1, Vị Thủy, Vĩnh Thuận Đông, Vĩnh Tường và Hòa An cho biết, tổ chức bộ máy cơ bản ổn định; công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm. Các địa phương cũng tập trung xây dựng nông thôn mới, phát triển mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội. Công tác chuẩn bị bầu cử trưởng ấp, khu vực được triển khai theo lộ trình.

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương phản ánh nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, việc bố trí kinh phí phục vụ bầu cử, số hóa hồ sơ và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã còn gặp khó khăn. Chiến dịch “60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNeID mức 2” chưa đạt tiến độ mong muốn do hạn chế về trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số.

Đồng chí Hồ Thu Ánh, Bí thư Đảng ủy xã Vị Thủy phát biểu kiến nghị. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tiến độ triển khai một số dự án đầu tư công, giải ngân vốn và thu ngân sách tại một số địa phương còn chậm. Giá các mặt hàng thủy sản, nông nghiệp giảm, ảnh hưởng đến doanh thu và đời sống người dân. Công tác quyết toán kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ cũng chưa bảo đảm tiến độ.

Các địa phương kiến nghị thành phố và các sở, ngành hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về nguồn vốn, đẩy nhanh giải ngân các công trình đã hoàn thành; sớm có giải pháp cung ứng sách giáo khoa cho học sinh, hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và xem xét chuyển nguồn kinh phí còn lại để mở rộng đối tượng khám sức khỏe đợt 2.

Ngoài ra, việc bàn giao quản lý các công trình đô thị chưa được thực hiện đầy đủ, gây khó khăn cho công tác quản lý tại cơ sở. Một số tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp, trong đó có tuyến đường chính về trung tâm xã Vĩnh Tường, cần được quan tâm đầu tư, sửa chữa.

Nhiều địa phương kiến nghị sở, ngành thành phố tháo gỡ khó khăn. (Ảnh: VĂN ÚT)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đồng Văn Thanh đề nghị các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết năm 2026; triển khai hiệu quả các chiến dịch được phát động, quan tâm công tác khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với những khó khăn về kinh phí, ngành tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư xây dựng. Sở Khoa học và Công nghệ cần nghiên cứu phương án trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy giá trị sản phẩm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đồng chí Đồng Văn Thanh yêu cầu các địa phương rà soát cụ thể từng nguồn vốn đầu tư công và vốn chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng phương án triển khai phù hợp, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Đối với các kiến nghị, đề xuất, các sở, ngành chức năng cần nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giải pháp tháo gỡ phù hợp. Đồng thời, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn với tiến độ và kết quả thực hiện.

Các địa phương cần chủ động rà soát tiềm năng, lợi thế, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; thực hiện tốt các chỉ tiêu chuyển đổi số, an sinh xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 và mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố.