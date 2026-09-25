Thường trực Thành ủy Bắc Ninh giao ban với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; thủ trưởng các cơ quan, sở, ban, ngành của thành phố; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND của 99 xã, phường.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt cao

Các đồng chí Thường trực Thành ủy đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và phương hướng trọng tâm quý IV/2026 của đảng bộ các xã, phường.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn từ tình hình thế giới và thiên tai, bão lũ song dưới sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng sự đồng lòng của Nhân dân và doanh nghiệp, thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, Đảng bộ thành phố đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh. Hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư tiếp tục được tăng cường. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao so với cả nước.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển toàn diện; nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ quy mô lớn được tổ chức phong phú. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả; chủ động rà soát, ban hành các Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 (khóa XIV) và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương mới ban hành…

Bên cạnh những thành tựu đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế cần khắc phục như: Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số cơ sở còn hình thức; công tác phát triển đảng viên gặp khó khăn do thiếu nguồn; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm; đồng thời vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm cần được tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Kiến nghị gỡ vướng nhiều nội dung

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026 của đảng bộ các xã, phường.

Tại hội nghị thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đại diện lãnh đạo nhiều xã, phường đã thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp quan trọng liên quan đến công tác đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư công.

Mở đầu phần thảo luận, đại diện lãnh đạo phường Tiên Du cho biết địa phương đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị, dịch vụ trọng điểm. Dù dự án mang lại kỳ vọng lớn về diện mạo đô thị và tăng thu ngân sách, nhưng quá trình triển khai gặp không ít trở ngại do một bộ phận người dân không đồng thuận.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn phát biểu.

Nguyên nhân xuất phát từ việc người dân lo ngại cốt nền dự án cao gây ngập lụt khu vực xung quanh, đòi hỏi tái định cư khi thu hồi đất nông nghiệp và phản ánh việc dự án thiếu các khoản hỗ trợ thêm từ nhà đầu tư so với các dự án khác. Lãnh đạo phường kiến nghị Thành ủy, UBND thành phố và các sở, ngành sớm có trả lời chính thức để người dân nắm rõ, tạo sự đồng thuận.

Đại diện phường Hiệp Hòa thông tin, địa phương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại các khu, cụm công nghiệp theo kế hoạch thành phố giao. Phường đồng thời đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ thủ tục triển khai các khu đất thương mại dịch vụ nhằm tạo nguồn lực phát triển, cũng như ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng cho các địa phương vừa lên phường.

Nhiều đại biểu khác cũng đóng góp các kiến nghị thiết thực như: Tăng định mức dịch vụ công ích; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ; đầu tư tuyến đường kết nối cảng hàng không; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phân khu; hướng dẫn tạm thu cho các dự án khu đô thị; đầu tư cho nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu; ủy quyền cấp xã mua sắm thiết bị số hóa hồ sơ đảng viên và cập nhật tình hình sách giáo khoa của học sinh.

Ngay sau các ý kiến, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, đưa ra giải pháp tháo gỡ và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm cấp xã cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đánh giá khái quát kết quả trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ủy, UBND thành phố. Đồng thời, đồng chí đề nghị các Bí thư, Chủ tịch UBND xã, phường bám sát nhiệm vụ, nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi một số nội dung trong lĩnh vực nông nghiệp và đất đai.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí thẳng thắn chỉ rõ các hạn chế còn tồn tại, yêu cầu tập trung khắc phục ngay như: Tháo gỡ vướng mắc tại các mỏ khoáng sản; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo và khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư công còn thấp ở một số địa phương.

Về các kiến nghị của cơ sở, đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan phải trả lời nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ, đồng thời thành phố sẽ xem xét kỹ lưỡng từng nội dung. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, công tác giải phóng mặt bằng phải được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, đồng chí Chủ tịch cho biết thành phố sẽ biểu dương, khen thưởng và ưu tiên nguồn lực cho những địa phương đạt số thu cao, đồng thời lưu ý chấn chỉnh các xã, phường còn có số thu ngân sách thấp. Đối với các trường hợp giải phóng mặt bằng, khi đã bảo đảm đầy đủ các thủ tục pháp lý, các lực lượng cần cương quyết thực hiện và giải quyết dứt điểm.

Quyết liệt hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn

Kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái đã biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, quý IV năm 2026 mang ý nghĩa quyết định giai đoạn đánh dấu những tháng đầu thành phố Bắc Ninh vận hành với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương cùng khối lượng công việc rất lớn. Đồng chí yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường phải thực sự quyết liệt, chủ động, sâu sát và hiệu quả hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Đại diện lãnh đạo phường Tiên Du phát biểu.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, thành lập ngay tổ công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tham mưu các cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định. Tập trung cao cho mục tiêu tăng trưởng, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, dịch vụ và tiêu dùng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để tạo mặt bằng sạch, đón đầu làn sóng thu hút các dự án đầu tư lớn, chất lượng.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và đẩy mạnh giải phóng mặt bằng. Các địa phương phải rà soát từng dự án, từng mốc tiến độ để xây dựng kế hoạch giải ngân hằng tháng, kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt. Cùng với đó, tập trung tối đa xử lý các dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh mô hình đơn vị hành chính mới.

Tiếp tục quan tâm toàn diện đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục và an sinh. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học 2026 - 2027, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thiết thực, văn minh, an toàn và tiết kiệm.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy; giữ vững khối đoàn kết nội bộ. Đồng chí Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý và yêu cầu phải kiên quyết khắc phục, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Thường trực Thành ủy cũng sẽ phân công thành viên phụ trách từng địa phương, địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế, yếu kém ở lĩnh vực yếu, địa bàn yếu; nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.