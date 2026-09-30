Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương họp triển khai hoạt động Phật sự

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương chủ trì buổi họp

Buổi họp do Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương chủ trì.

Phát biểu tại buổi họp, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương ghi nhận những nỗ lực của chư tôn đức Ni trong thời gian qua; mong chư tôn đức trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và xây dựng, cùng trao đổi, đóng góp ý kiến để các nội dung chuẩn bị cho tổng kết nhiệm kỳ được chu đáo, phù hợp với tình hình thực tế.

Ni sư Thích nữ Huệ Đức, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới Trung ương triển khai các nội dung trọng tâm; chư Ni đã thảo luận, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp trong hoạt động Phật sự nhiệm kỳ qua; thông qua danh sách chư Ni tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Ni sư Thích nữ Huệ Đức triển khai các nội dung trọng tâm

Tại phiên họp, chư tôn đức Ni đóng góp ý kiến tập trung vào công tác tổ chức tổng kết nhiệm kỳ, đề cập việc phát huy vai trò của các tiểu ban, tăng cường sự phối hợp giữa Phân ban Ni giới Trung ương với Phân ban Ni giới các tỉnh, thành, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động tu học, hoằng pháp và Phật sự trong thời gian tới.