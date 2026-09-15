Thường trực MTTQ Việt Nam thành phố tặng quà học viên cơ sở cai nghiện

Tại chương trình, đoàn đã thăm hỏi, động viên, truyền động lực, niềm tin, xây dựng thêm quyết tâm cai nghiện cho các học viên của 2 cơ sở cai nghiện số 4 và số 7.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lê Thị Thanh Loan thăm hỏi tình hình học tập, cai nghiện của học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 4. Ảnh: Quốc Việt

Đoàn cũng đã trao tặng 252 phần quà cho các học viên tiêu biểu trong cai nghiện, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng tại 2 cơ sở.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lê Thị Thanh Loan cùng đại diện đoàn công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an tặng quà cho người cai nghiện ma túy tiêu biểu. Ảnh: Quốc Việt

Chia sẻ tại chương trình, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lê Thị Thanh Loan cho biết: Mỗi chị, mỗi bạn có hoàn cảnh khác nhau, ở lứa tuổi khác nhau, nhưng khi vào đây, chúng ta có một hành trình chung. Đó là hành trình làm lại từ đầu. Và vấp ngã của các học viên không có nghĩa là chúng ta không còn cơ hội. Rất hy vọng mỗi học viên sẽ luôn nỗ lực và cố gắng.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lê Thị Thanh Loan cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố tặng quà cho người cai nghiện ma túy tiêu biểu tại Cơ sở cai nghiện số 7. Ảnh: Quốc Việt

Chương trình thăm, tặng quà, động viên học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và trách nhiệm của MTTQ, cùng các tổ chức thành viên và cộng đồng đối với người đang cai nghiện; giúp học viên có thêm nghị lực, quyết tâm cai nghiện, tạo điều kiện để người cai nghiện ổn định tâm lý, từng bước tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh.