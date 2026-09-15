Thường trực MTTQ Việt Nam thành phố tặng quà học viên cơ sở cai nghiện
Ngày 15-9, đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai do Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lê Thị Thanh Loan làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà cho người cai nghiện ma túy (học viên) tiêu biểu trong cai nghiện, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng tại Cơ sở cai nghiện số 4 và Cơ sở cai nghiện số 7. Cùng dự hoạt động có đoàn công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - C04, Bộ Công an.
Tại chương trình, đoàn đã thăm hỏi, động viên, truyền động lực, niềm tin, xây dựng thêm quyết tâm cai nghiện cho các học viên của 2 cơ sở cai nghiện số 4 và số 7.
Đoàn cũng đã trao tặng 252 phần quà cho các học viên tiêu biểu trong cai nghiện, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng tại 2 cơ sở.
Chia sẻ tại chương trình, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lê Thị Thanh Loan cho biết: Mỗi chị, mỗi bạn có hoàn cảnh khác nhau, ở lứa tuổi khác nhau, nhưng khi vào đây, chúng ta có một hành trình chung. Đó là hành trình làm lại từ đầu. Và vấp ngã của các học viên không có nghĩa là chúng ta không còn cơ hội. Rất hy vọng mỗi học viên sẽ luôn nỗ lực và cố gắng.
Chương trình thăm, tặng quà, động viên học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và trách nhiệm của MTTQ, cùng các tổ chức thành viên và cộng đồng đối với người đang cai nghiện; giúp học viên có thêm nghị lực, quyết tâm cai nghiện, tạo điều kiện để người cai nghiện ổn định tâm lý, từng bước tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202609/thuong-truc-mttq-viet-nam-thanh-photang-qua-hoc-vien-co-so-cai-nghien-b4a38fb/