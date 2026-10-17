Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tham dự họp mặt 20-10 tại thôn thuộc xã biên giới

Tập thể Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên, phụ nữ thôn Thanh Xuân nhân dịp 20-10. Ảnh: Nga Sơn

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Trưởng ban Công tác Phụ nữ thành phố; Nguyễn Thanh Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố và các đồng chí Phó ban Công tác Phụ nữ thành phố.

Tại buổi họp mặt, cán bộ, hội viên, phụ nữ Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Xuân đã ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Hội LHPN Việt Nam; qua đó, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tự tin và trách nhiệm trong thời kỳ mới. Dịp này, Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Xuân đã tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2026; thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2027.

Đặc biệt, thực hiện Tháng Nghe phụ nữ nói, cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn thôn Thanh Xuân đã chia sẻ, nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình. Các ý kiến đề cập đến kinh phí hỗ trợ hoạt động của chi hội; những khó khăn, thách thức của phụ nữ trên địa bàn. Một số ý kiến cũng kiến nghị Hội LHPN cấp trên tăng cường hỗ trợ sinh kế cho hội viên, phụ nữ; tăng thêm chi hội phó để đảm bảo hoạt động tại chi hội…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Lê Thị Thanh Loan ghi nhận các ý kiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ thôn Thanh Xuân. Trên cơ sở đó, thời gian tới, Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động; từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sau sắp xếp để hoạt động hội tại các thôn, ấp dần đi vào ổn định.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lê Thị Thanh Loan (bìa trái) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao sinh kế cho hội viên, phụ nữ khó khăn. Ảnh: Nga Sơn

Nhân ngày 20-10, Chủ tịch Hội LHPN thành phố gửi lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc đến cán bộ, hội viên, phụ nữ thôn Thanh Xuân. Đồng thời hy vọng, cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn thôn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình, đưa phong trào phụ nữ và công tác hội đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chụp hình lưu niệm với lãnh đạo địa phương và Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Xuân, xã Thiện Hưng. Ảnh: Nga Sơn

Dịp này, Hội LHPN thành phố đã trao hỗ trợ sinh kế cho 2 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 5 phần quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ kinh phí sinh hoạt Chi hội thôn Thanh Xuân với tổng kinh phí 20 triệu đồng.