Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh đối thoại với cán bộ, hội viên cựu chiến binh phường Nam Định

Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên cựu chiến binh phường Nam Định.

Các đại biểu dự hội nghị đối thoại.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tuất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh và các đồng chí Thường trực Hội CCB tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh, lãnh đạo phường Nam Định và đông đảo cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn.

Hội viên cựu chiến binh phường Nam Định nêu kiến nghị tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, kiến nghị nhiều vấn đề xuất phát từ thực tiễn tổ chức, hoạt động Hội và đời sống của hội viên. Các ý kiến được tổng hợp thành 13 nội dung thuộc 6 nhóm, liên quan đến tổ chức, biên chế và chế độ, chính sách đối với cán bộ, hội viên; chính sách đối với người có công; việc giải quyết khen thưởng, tặng huân chương, huy chương còn tồn đọng; cấp thẻ bảo hiểm y tế, chính sách bảo hiểm xã hội; công tác xây dựng tổ chức Hội và điều kiện phục vụ sinh hoạt, học tập của các chi hội.

Trong đó, vấn đề tổ chức, biên chế và chế độ đối với cán bộ Hội ở cơ sở nhận được sự quan tâm của nhiều hội viên. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nhiều, phạm vi hoạt động rộng, một số ý kiến đề nghị xem xét bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội CCB xã, phường chuyên trách; có chính sách hỗ trợ đối với Phó Chi hội trưởng, cán bộ tham gia công tác Hội ở cơ sở.

Các đại biểu cũng nêu ý kiến về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, bảo đảm điều kiện để cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với chế độ, chính sách người có công, hội viên đề nghị rà soát, giải quyết các trường hợp trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu nhưng chưa được hưởng đầy đủ chế độ; hướng dẫn thủ tục công nhận người có công, giải quyết hồ sơ khen thưởng còn tồn đọng và quan tâm chế độ điều dưỡng đối với thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam.

Những kiến nghị về cấp thẻ bảo hiểm y tế, điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế và hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng được nêu ra, xuất phát từ nhu cầu bảo đảm quyền lợi an sinh cho hội viên, nhất là người cao tuổi.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh giải đáp kiến nghị của hội viên cựu chiến binh phường Nam Định.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng và Thường trực Hội CCB tỉnh đã trao đổi, giải đáp các nội dung thuộc phạm vi, thẩm quyền. Đối với chính sách người có công, cơ quan chuyên môn hướng dẫn hội viên liên hệ UBND cấp xã, phường nơi thường trú để được kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; đồng thời thông tin về việc rà soát, giải quyết các trường hợp tồn đọng và những nội dung đang chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Về bảo hiểm y tế, hội viên được hướng dẫn liên hệ cơ quan chức năng để rà soát đối tượng, lập danh sách cấp thẻ hoặc điều chỉnh mức hưởng khi đáp ứng đủ điều kiện. Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, cơ quan chuyên môn làm rõ các phương thức đóng và mức hỗ trợ của Nhà nước theo quy định hiện hành.

Các ý kiến liên quan đến tổ chức, hoạt động Hội, thủ tục kết nạp, chuyển sinh hoạt, miễn sinh hoạt và đóng hội phí cũng được trao đổi, làm rõ trên cơ sở Điều lệ Hội CCB Việt Nam.

Những kiến nghị về bổ sung nhân lực, chế độ phụ cấp và điều kiện sinh hoạt của chi hội được Thường trực Hội ghi nhận để nghiên cứu, xem xét theo thẩm quyền, phù hợp với quy định và khả năng cân đối nguồn lực.

Đồng chí Bùi Văn Tuất, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tuất, Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa của việc đối thoại trong nắm bắt tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên; qua đó nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

Đối với những nội dung đã được giải đáp, đề nghị cán bộ, hội viên nắm chắc các quy định, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện. Những vấn đề chưa thể giải quyết ngay sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời bằng văn bản, bảo đảm rõ trách nhiệm và đúng quy định.