Thường trực HĐND xã Thuận Bắc tổ chức phiên họp lần thứ 13

Sáng 10-11, Thường trực HĐND xã Thuận Bắc khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức phiên họp lần thứ 13 để xem xét, cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh phiên họp.

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp lần thứ 13

Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo tình hình hoạt động và những đề xuất, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND xã; nghe báo cáo, cho ý kiến về lập dự toán ngân sách địa phương năm 2027; đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Phiên họp cũng thông qua dự thảo kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026) của HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phiên họp nhằm tạo sự thống nhất giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các ban, tổ đại biểu; đánh giá trách nhiệm của từng đại biểu, đồng thời định hướng giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Đối với công tác lập dự toán ngân sách năm 2027, các đại biểu chú trọng bảo đảm tính thực tiễn, đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và phân bổ nguồn lực hiệu quả, tập trung cho các công trình an sinh xã hội trọng điểm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp, nghị quyết của HĐND xã, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 và những năm tiếp theo.

LÊ NGUYỆN