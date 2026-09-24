Thường trực HĐND xã Công Hải khảo sát các công trình đầu tư trên địa bàn

Chiều 24-9, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND xã Công Hải do bà Vũ Thị Thùy Trang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế tại Dự án Nâng cấp, cải tạo Trường THCS Hùng Vương; Dự án Nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn Suối Giếng; Dự án Kè chống sạt lở thôn Suối Giếng và Dự án Nâng cấp tuyến đường liên xã Ma Trai - Nam Cam Ranh. Tổng mức đầu tư của 4 công trình, dự án này hơn 52 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, 3 công trình, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2026, riêng Dự án Nâng cấp tuyến đường liên xã Ma Trai - Nam Cam Ranh dự kiến hoàn thành vào tháng 2-2027.

Đoàn khảo sát tại công trình nâng cấp Trường THCS Hùng Vương.

Qua khảo sát, bà Vũ Thị Thùy Trang ghi nhận nỗ lực của các đơn vị thi công trong việc tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện, máy móc, tổ chức thi công khẩn trương, bảo đảm tiến độ đề ra, nhất là chú trọng chất lượng và an toàn trong quá trình thi công.

Đoàn khảo sát cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn của xã tăng cường phối hợp, theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án.