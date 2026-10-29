Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ký kết quy chế phối hợp

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ trì lễ ký kết có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh.

Theo quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND thành phố, tập trung các nội dung: công tác xây dựng chính sách, pháp luật; công tác tiếp xúc cử tri, tập hợp, tổng hợp, phản ánh, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; công tác giám sát, khảo sát của HĐND thành phố; công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND thành phố; việc giải quyết công việc giữa hai kỳ họp HĐND thành phố.

Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có các nội dung: tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố; công tác tiếp xúc cử tri, tập hợp, tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; hoạt động giám sát, khảo sát; công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: TRỌNG HUY

Quy chế phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố gồm: tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác tuyên truyền, vận động và nắm tình hình nhân dân; phối hợp triển khai thực hiện chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; xây dựng chính sách, pháp luật; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Cạnh đó, phối hợp tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử; phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; phối hợp thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác đối ngoại; phối hợp ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số và phát triển chính quyền số, Mặt trận số; trao đổi thông tin và chế độ làm việc; tham gia các hội nghị, phiên họp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, đây là dịp để các cơ quan cùng thống nhất, cụ thể hóa hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác, tạo cơ sở thuận lợi cho việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mặc dù có vị trí, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động khác nhau, nhưng các đơn vị luôn có mối liên hệ gắn kết chặt chẽ, đều có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: TRỌNG HUY

Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan không chỉ là yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà còn là điều kiện quan trọng để phát huy vai trò, thế mạnh và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chung của thành phố.

Thực tiễn cho thấy, chất lượng hoạt động của mỗi cơ quan có quan hệ trực tiếp với hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan. Từ quá trình chuẩn bị, xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố đến tổ chức thực hiện, giám sát, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri, nhân dân đều cần có sự trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm của các bên liên quan.

Việc ký kết đồng thời 3 quy chế phối hợp công tác góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ chế phối hợp giữa 3 cơ quan; xác định rõ hơn trách nhiệm, nội dung và phương thức phối hợp trong từng mối quan hệ công tác, bảo đảm phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi cơ quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chung.

Đại diện 3 cơ quan chụp hình lưu niệm tại lễ ký kết. Ảnh: TRỌNG HUY

Để các quy chế phối hợp được triển khai thực chất, hiệu quả, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, Thường trực HĐND và UBND thành phố chú trọng nâng cao chất lượng phối hợp trong chuẩn bị các nội dung trình HĐND xem xét, quyết định; bảo đảm chất lượng, tiến độ hồ sơ trình kỳ họp và tăng cường phối hợp trong theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết.

UBND thành phố phát huy trách nhiệm trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời những kiến nghị của cử tri, nhân dân thuộc thẩm quyền.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp với MTTQ trong việc tiếp nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị; tạo điều kiện thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

MTTQ tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; phối hợp với Thường trực HĐND trong hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát và theo dõi việc giải quyết kiến nghị; tham gia xây dựng chính quyền, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ phát triển của thành phố.

Đối với những vấn đề lớn, phức tạp hoặc còn có ý kiến khác nhau, các cơ quan cần chủ động trao đổi, thống nhất phương thức phối hợp, bảo đảm giải quyết công việc đúng thẩm quyền, kịp thời, hiệu quả.