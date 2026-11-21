Theo Thư triệu tập số 1149/HĐND-VP ngày 20/11/2026, kỳ họp khai mạc lúc 8h ngày 3/12 tại Hội trường Thành phố. HĐND Thành phố dự kiến xem xét kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố; tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2027; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2027.

Kỳ họp thứ sáu, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI. Ảnh: Hoa Lê

Cùng với đó, các đại biểu sẽ xem xét báo cáo về giải quyết kiến nghị cử tri, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Thường trực HĐND Thành phố cũng báo cáo kết quả hoạt động năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; trình chương trình giám sát và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2027.

Đáng chú ý, kỳ họp dự kiến xem xét nhiều chính sách phục vụ triển khai Luật Phát triển đô thị. Theo danh mục phân công thẩm tra tại văn bản số 1140/HĐND-VP ngày 17/11 của Thường trực HĐND Thành phố, có 117 mục nội dung, gồm 107 dự thảo nghị quyết và 10 báo cáo; trong đó có 55 dự thảo nghị quyết liên quan đến triển khai Luật Phát triển đô thị.

Các nội dung tập trung vào huy động nguồn lực đầu tư, tổ chức bộ máy, an sinh xã hội và phát triển hạ tầng đô thị. Một số chính sách đáng chú ý gồm hỗ trợ lãi suất cho dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chậm triển khai; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị, xây dựng lại nhà chung cư, phát triển vận tải hành khách công cộng và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030.

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố dự kiến xem xét các chính sách đối với người có công, trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở công lập thuộc Thành phố quản lý; tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh tiểu học tại địa bàn có nguy cơ đuối nước cao và các nội dung liên quan đến tổ chức cơ quan chuyên môn, cơ cấu UBND cấp xã, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Để bảo đảm tiến độ chuẩn bị kỳ họp, Thường trực HĐND Thành phố đã phân công bốn Ban của HĐND Thành phố thẩm tra các nội dung theo lĩnh vực phụ trách; đồng thời yêu cầu theo dõi tiến độ từng hồ sơ, cập nhật kết quả thẩm tra về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố trước 16h30 hằng ngày. Những nội dung điều chỉnh, phát sinh hoặc còn vướng mắc phải được báo cáo kịp thời để Thường trực HĐND Thành phố xem xét, quyết định.