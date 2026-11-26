Những vướng mắc từ thực tiễn hoạt động

Một trong những vấn đề được cử tri ngành y tế quan tâm là bảo đảm nguồn thuốc phục vụ khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến cơ sở. Thực tế, danh mục thuốc tại một số trạm y tế còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu, điều trị bệnh mạn tính và các bệnh thông thường trong cộng đồng. Khó khăn càng rõ tại những trạm mới thành lập, còn hạn chế về nhân lực và kinh nghiệm mua sắm, quản lý thuốc. Từ thực tế đó, Trưởng khoa Dược Trạm Y tế phường Thạnh Mỹ Tây Hồ Thị Kim Châu kiến nghị ngành y tế có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong cung ứng thuốc; đồng thời, sớm cho phép trạm y tế sử dụng danh mục thuốc hạng 3 tương ứng với phân hạng, tạo điều kiện đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị tại cơ sở.

Trưởng khoa Dược Trạm y tế phường Thạnh Mỹ Tây Hồ Thị Kim Châu phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoa Lê

Không chỉ gặp khó trong bảo đảm thuốc, các cơ sở khám, chữa bệnh công lập còn chịu áp lực về nguồn lực tài chính khi thực hiện cơ chế tự chủ. Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức Hoàng Văn Dũng cho biết, nguồn kinh phí hoạt động của bệnh viện chủ yếu dựa vào nguồn thu khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, giá dịch vụ hiện chưa kết cấu đầy đủ các yếu tố chi phí thực tế, khiến bệnh viện gặp khó trong cân đối nguồn lực và bảo đảm chất lượng phục vụ. Bệnh viện kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức Hoàng Văn Dũng phát biểu ý kiến tại hội nghị TXCT. Ảnh: Hoa Lê

Bên cạnh nguồn lực tài chính, yêu cầu đổi mới phương thức quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động cũng đặt ra những thách thức trong quá trình chuyển đổi số. Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Chánh Phạm Lê Duy Vũ cho biết, trong giai đoạn chuyển tiếp, nhân viên y tế phải thực hiện đồng thời hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy, làm tăng khối lượng công việc. Bên cạnh đó, việc triển khai chữ ký số của người bệnh chưa thuận lợi do dịch vụ xác thực vẫn thu phí, trong khi bệnh viện khó tổ chức thu khoản phí này. Cử tri đề nghị thành phố và các cơ quan chuyên môn nghiên cứu giải pháp phù hợp, tạo thuận lợi cho cơ sở y tế và người dân.

Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Chánh Phạm Lê Duy Vũ phát biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị TXCT. Ảnh: Hoa Lê

Ở tuyến y tế cơ sở, yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động không chỉ nằm ở điều kiện vật chất mà còn ở khả năng tự đảm đương nhiệm vụ chuyên môn. Đánh giá cao chủ trương tăng cường kết nối, hỗ trợ chuyên môn giữa bệnh viện tuyến trên và trạm y tế, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Nghĩa Thành Nguyễn Hùng Anh đề nghị duy trì hoạt động này thường xuyên, liên tục, gắn với lộ trình nâng cao năng lực tại chỗ để đội ngũ y, bác sĩ từng bước làm chủ kỹ thuật, chủ động chăm sóc sức khỏe ban đầu, thay vì phụ thuộc vào các đợt luân phiên hỗ trợ.

Cử tri phát biểu từ điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Hoa Lê

Cùng với năng lực khám, chữa bệnh, việc quản lý sức khỏe người dân lâu dài tại cộng đồng cũng là yêu cầu được đặt ra. Giám đốc Trạm Y tế xã Đất Đỏ Phan Thị Tuyết Xuân quan tâm đến hiệu quả khai thác kết quả khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Theo cử tri, giá trị của chương trình không chỉ ở số lượng người được khám mà còn ở việc sử dụng dữ liệu để phân tầng nguy cơ, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, từ đó quản lý và theo dõi sức khỏe người dân lâu dài tại cộng đồng.

Trao năng lực thực chất cho tuyến cơ sở

Những vướng mắc trong chuyển đổi số cho thấy sự cần thiết phải xây dựng hạ tầng và nền tảng dùng chung, thay vì để từng cơ sở tự đầu tư, triển khai riêng lẻ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Kỳ cho biết, các kiến nghị chủ yếu liên quan đến hạ tầng đường truyền, trang thiết bị, sự phân tán của các phần mềm quản lý và khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu. Thành phố đang từng bước hình thành hệ thống dữ liệu y tế đồng bộ; đồng thời, xây dựng giai đoạn 1 Kho dữ liệu y tế, tập trung tạo lập, làm sạch và cập nhật dữ liệu. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp Sở Y tế thúc đẩy các nền tảng dùng chung, vừa giảm chi phí đầu tư, vừa tăng khả năng liên thông, khai thác dữ liệu giữa các cơ sở y tế.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Kỳ phát biểu tại hội nghị TXCT. Ảnh: Hoa Lê

Cùng với hạ tầng công nghệ, việc bảo đảm nhân lực và tổ chức bộ máy phù hợp cũng là điều kiện để các cơ sở y tế duy trì hoạt động và phát huy năng lực. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Bắc Nam cho biết, Sở đã trình phương án giao biên chế năm 2026, dự kiến báo cáo HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp tháng 12. Việc điều chỉnh sẽ căn cứ tình hình thực tế, mức độ tự chủ và khả năng cân đối giữa ngân sách với nguồn thu sự nghiệp của từng đơn vị.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Bắc Nam phát biểu tại hội nghị TXCT. Ảnh: Hoa Lê

Đối với yêu cầu nâng cao năng lực chuyên môn tại tuyến cơ sở, Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Văn Vĩnh Châu nhấn mạnh, việc kết nối bệnh viện với trạm y tế được triển khai từ năm 2026 đến năm 2030 và những năm tiếp theo, theo hướng mỗi trạm y tế được phân công một bệnh viện đa khoa phụ trách, đồng thời các bệnh viện chuyên khoa xây dựng gói dịch vụ thiết yếu hỗ trợ tuyến cơ sở. Bệnh viện phụ trách sẽ đồng hành về nhân lực, chuyên môn, xây dựng danh mục kỹ thuật, danh mục thuốc và dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế phù hợp với điều kiện từng trạm.

Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Văn Vĩnh Châu phát biểu tại hội nghị TXCT. Ảnh: Hoa Lê

Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, chương trình sẽ được sơ kết, đánh giá kết quả giai đoạn đầu. Sở Y tế đề nghị các trạm y tế phối hợp với bệnh viện phụ trách xác định mục tiêu cụ thể, sát với nhu cầu và năng lực thực tế. Theo đó, hiệu quả kết nối không chỉ được đo bằng mức độ hỗ trợ từ bệnh viện tuyến trên, quan trọng hơn là khả năng giúp trạm y tế từng bước làm chủ chuyên môn, chủ động chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát huy vai trò của tuyến y tế gần dân nhất.